Беллингем о 3:2 с «Атлетико»: «Реал» играл здорово в последних 2-3 матчах, поэтому мы выигрываем»
Беллингем о 3:2 с «Атлетико»: «Реал» играл здорово в последних 2-3 матчах.
Хавбек «Реала» Джуд Беллингем оценил победу над «Атлетико» (3:2) в Ла Лиге.
«Как и в других матчах, команда играла невероятно хорошо, как всегда здорово защищаясь и атакуя. Особенно в последних двух-трех матчах, и именно поэтому мы так много выигрываем.
Атмосфера была невероятной, болельщики в такие вечера всегда потрясающие, и эта атмосфера нам сильно помогает, поэтому команда так старается в дерби, против «Сити»… Игроки действительно чувствуют поддержку болельщиков», – сказал Беллингем.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
А "слив" и прочее - фигня. Все работали, включая тех, кого СМИ назначили "заговорщиками". Но не было никакой атмосферы единства, это чувствовалось.