Беллингем о 3:2 с «Атлетико»: «Реал» играл здорово в последних 2-3 матчах, поэтому мы выигрываем»

Беллингем о 3:2 с «Атлетико»: «Реал» играл здорово в последних 2-3 матчах.

Хавбек «Реала » Джуд Беллингем оценил победу над «Атлетико » (3:2) в Ла Лиге .

«Как и в других матчах, команда играла невероятно хорошо, как всегда здорово защищаясь и атакуя. Особенно в последних двух-трех матчах, и именно поэтому мы так много выигрываем.

Атмосфера была невероятной, болельщики в такие вечера всегда потрясающие, и эта атмосфера нам сильно помогает, поэтому команда так старается в дерби, против «Сити»… Игроки действительно чувствуют поддержку болельщиков», – сказал Беллингем.