Дивеев о Соболеве: «Начал очень усердно работать. По нему видно, как отдается в каждой тренировке»
Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о прогрессе Александра Соболева.
Нападающий петербургского клуба набрал 5 (4+1) очков в 5 последних матчах.
«Я своей игрой [с «Динамо» – 3:1] недоволен, потому что было много потерь, много передач в аут, с одной проникающей ошибся. Главное, что выиграли, хорошо бы всегда играть на ноль.
Соболев – молодец, упорно тренируется, заряжен был сегодня, сегодня правильно и заслуженно получил награду лучшему игроку. Гол + пас, много объема впереди. Не думаю, что от моего прихода он спрогрессировал, Соболь начал очень усердно работать, по нему видно, как он отдается в каждой тренировке», – сказал Дивеев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
