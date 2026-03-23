Дивеев о Соболеве: «Начал очень усердно работать. По нему видно, как отдается в каждой тренировке»

Дивеев о Соболеве: по нему видно, как отдается в каждой тренировке.

Защитник «Зенита » Игорь Дивеев высказался о прогрессе Александра Соболева .

Нападающий петербургского клуба набрал 5 (4+1) очков в 5 последних матчах.

«Я своей игрой [с «Динамо» – 3:1] недоволен, потому что было много потерь, много передач в аут, с одной проникающей ошибся. Главное, что выиграли, хорошо бы всегда играть на ноль.

Соболев – молодец, упорно тренируется, заряжен был сегодня, сегодня правильно и заслуженно получил награду лучшему игроку. Гол + пас, много объема впереди. Не думаю, что от моего прихода он спрогрессировал, Соболь начал очень усердно работать, по нему видно, как он отдается в каждой тренировке», – сказал Дивеев.