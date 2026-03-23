ТВ «Реала» о красной Вальверде: «Судья пытался навредить «Мадриду», нельзя удалять футболиста за такое. Это желтая по учебнику»

На ТВ «Реала» обсудили красную карточку Федерико Вальверде в матче с «Атлетико» (3:2). 

На 77-й минуте матча 29-го тура Ла Лиги хавбек «Реала» в центре поля ударил Алекса Баэну сзади по ногам, отчего хавбек «Атлетико» упал на газон. Главный арбитр матча Хосе Мунуэра Монтеро показал Вальверде прямую красную карточку. ВАР не стал звать судью к монитору.

«Вы еще услышите, что проблема – в ТВ «Реала», что они делают такие видео. Мы делаем это, чтобы показать: это ни при каких обстоятельствах не может быть красной карточкой – это желтая по учебнику.

Баэна касается мяча, убирает его, и поэтому Вальверде его не задевает. Он не пытался испортить дерби, он пытался навредить «Мадриду» – а это не одно и то же.

А потом в Tiempo de justificación (ТВ-программа с разбором судейских эпизодов в Испании – Спортс’‘) нам даже скажут, что он был прав. Уверен, они оправдают этот эпизод и скажут, что и судья, и ВАР все сделали правильно. Так быть не должно – нельзя удалять футболиста с поля за такое.

Потом вам попытаются рассказывать сказки, будут говорить об интенсивности, что мяча нет – но мяч есть, просто Вальверде не успевает, потому что Баэна его касается», – сказали в репортаже на клубном ТВ «Реала».

Ну как сказать. Всё таки конкретно влепил сзади по ноге. Показал Красную, потому что имел право
Влепил слишком грубо сказано... Он же не в ноги ему прыгнул с лета или сделал грубый подкат.. Просто слегка задел...
Видимо этот Монтеро решил приостановить геройства Вальверде, а то не дай бог Ямаля обойдёт)))
Чистая красная, не было возможности или попытки играть в мяч + грубость.
Вообще после замены Питарча Реал просел в середине, Баэна очень опасный игрок, его именно Питарч и мог прикрыть либо Красную получить. Но так как Питарч ушёл, пришлось Феде его прикрывать
1. Был повод поставить пенальти при безрассудном подкате Карвахаля? Однозначно. Решил в пользу Реала. Потом до 60 минуты вообще ни одного фола у Реала не зафиксировал. На 2 минуте Вини откровенно нырял, как обычно нет желтой.
2. Пенальти скорее 50/50, что фол был. Браим Диас явно приукрасил, когда почувствовал контакт, была задержка на полсекунды, а потом резко подпрыгнул.
3. Удаление, формально можно было и ЖК обойтись, но судья оценил это именно как агрессивное поведение, где игрок просто без надобности решил ударить сзади по ногам, без единой попытки отобрать мяч (учитывая старую историю между Вальверде и Баэной). Допустим, скажем что решение скорее в пользу Атлетико.
Итого 2-1 по ключевым решениям в пользу Реала.
В общем, ничего нового - тащили, тащат и тащить будут "великий" реал)
Удивительно, что этот костолом не получает репутацию, которую имели всякие пепе рамосы и казимиры, хотя использует постоянно те же приемчики
