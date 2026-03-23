ТВ «Реала» о красной Вальверде: «Судья пытался навредить «Мадриду», нельзя удалять футболиста за такое. Это желтая по учебнику»

ТВ «Реала» о красной Вальверде: судья пытался навредить «Мадриду».

На ТВ «Реала» обсудили красную карточку Федерико Вальверде в матче с «Атлетико» (3:2).

На 77-й минуте матча 29-го тура Ла Лиги хавбек «Реала» в центре поля ударил Алекса Баэну сзади по ногам, отчего хавбек «Атлетико » упал на газон. Главный арбитр матча Хосе Мунуэра Монтеро показал Вальверде прямую красную карточку . ВАР не стал звать судью к монитору.

«Вы еще услышите, что проблема – в ТВ «Реала», что они делают такие видео. Мы делаем это, чтобы показать: это ни при каких обстоятельствах не может быть красной карточкой – это желтая по учебнику.

Баэна касается мяча, убирает его, и поэтому Вальверде его не задевает. Он не пытался испортить дерби, он пытался навредить «Мадриду» – а это не одно и то же.

А потом в Tiempo de justificación (ТВ-программа с разбором судейских эпизодов в Испании – Спортс’‘) нам даже скажут, что он был прав. Уверен, они оправдают этот эпизод и скажут, что и судья, и ВАР все сделали правильно. Так быть не должно – нельзя удалять футболиста с поля за такое.

Потом вам попытаются рассказывать сказки, будут говорить об интенсивности, что мяча нет – но мяч есть, просто Вальверде не успевает, потому что Баэна его касается», – сказали в репортаже на клубном ТВ «Реала».