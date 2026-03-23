Коларов после 1:1 с «Фиорентиной»: «Не лучший матч «Интера», не хватает остроты, копится усталость. Но у нас по-прежнему шесть очков преимущества – все в наших руках»

Коларов про 1:1 с «Фиорентиной»: не лучший матч «Интера», но мы все еще лидируем.

Тренер «Интера» Александар Коларов высказался после ничьей с «Фиорентиной» в 30-м туре Серии А (1:1).

«Нерадзурри» не побеждают 4 матча подряд – на этом отрезке команда трижды сыграла вничью и проиграла «Милану». Главный тренер «Интера» Кристиан Киву пропускал матч после удаления в игре с «Аталантой».

«Мы знали, что три очка важны, но «Фиорентина » тоже заслуживает похвалы за свою игру. Это был не лучший наш матч, и мы переживаем не лучший период в сезоне, но у нас по-прежнему шесть очков преимущества, так что все в наших руках.

Нам не хватает решимости и, возможно, остроты, потому что в течение многих игр накапливается усталость. Мы привыкли к тому, что «Интер» доминирует, но мы все еще лидируем с отрывом в шесть очков, и мы должны завершить чемпионскую гонку.

Хочу отметить, что, когда речь заходит об «Интере», люди ведут себя так, как будто мы должны все принимать как должное. Можно сыграть вничью на выезде с сильной «Фиорентиной», которая в последнее время находится в хорошей форме, поэтому я считаю, что это относительно позитивный момент. Если мы оторвались на шесть очков, это означает, что мы добились хороших результатов по ходу сезона. Я понимаю критику, но «Интер » по-прежнему лидирует.

Нападающие имеют ключевое значение для нашего стиля, они нужны нам, чтобы удерживать мяч, но я хочу говорить не только о нападающих. Нам нужно более качественно выстраивать игру в обороне и обеспечивать нападающим нужные условия», – сказал Коларов в интервью DAZN Italia.