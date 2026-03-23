  • Коларов после 1:1 с «Фиорентиной»: «Не лучший матч «Интера», не хватает остроты, копится усталость. Но у нас по-прежнему шесть очков преимущества – все в наших руках»
Коларов после 1:1 с «Фиорентиной»: «Не лучший матч «Интера», не хватает остроты, копится усталость. Но у нас по-прежнему шесть очков преимущества – все в наших руках»

Тренер «Интера» Александар Коларов высказался после ничьей с «Фиорентиной» в 30-м туре Серии А (1:1).

«Нерадзурри» не побеждают 4 матча подряд – на этом отрезке команда трижды сыграла вничью и проиграла «Милану». Главный тренер «Интера» Кристиан Киву пропускал матч после удаления в игре с «Аталантой».

«Мы знали, что три очка важны, но «Фиорентина» тоже заслуживает похвалы за свою игру. Это был не лучший наш матч, и мы переживаем не лучший период в сезоне, но у нас по-прежнему шесть очков преимущества, так что все в наших руках.

Нам не хватает решимости и, возможно, остроты, потому что в течение многих игр накапливается усталость. Мы привыкли к тому, что «Интер» доминирует, но мы все еще лидируем с отрывом в шесть очков, и мы должны завершить чемпионскую гонку.

Хочу отметить, что, когда речь заходит об «Интере», люди ведут себя так, как будто мы должны все принимать как должное. Можно сыграть вничью на выезде с сильной «Фиорентиной», которая в последнее время находится в хорошей форме, поэтому я считаю, что это относительно позитивный момент. Если мы оторвались на шесть очков, это означает, что мы добились хороших результатов по ходу сезона. Я понимаю критику, но «Интер» по-прежнему лидирует.

Нападающие имеют ключевое значение для нашего стиля, они нужны нам, чтобы удерживать мяч, но я хочу говорить не только о нападающих. Нам нужно более качественно выстраивать игру в обороне и обеспечивать нападающим нужные условия», – сказал Коларов в интервью DAZN Italia.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Football Italia
logoИнтер
logoсерия А Италия
logoАлександар Коларов
logoФиорентина
logoКристиан Киву
усталость? играя раз в неделю? Ну ок, вам что по 20 матчей надо играть чтобы не уставать?
Было понимание, что будут потери очков. Сейчас череда не самых простых и удобных соперников, с Лаутаро проблемы, а он в сериАле практически залог успеха.
Впереди опасные Рома и Комо, продолжающие борьбу за еврокубковый расклад, ну и потом достаточно крепкие в этом сезоне команды, но этот Интер их обыгрывать умеет, и обязан.
Не знал ,что Коларов в штабе Киву. Сборище левых защитников ... Вот почему Димарко так крут в этом году))
Материалы по теме
«Интер» лидирует в Серии А после 30 туров, набрав 69 очков. «Милан» отстает на 6 баллов, «Наполи» – на 7, «Комо» – на 12, «Ювентус» – на 15
вчера, 21:52
У «Интера» 3 ничьих и поражение от «Милана» в 4 последних матчах. Сегодня – 1:1 с «Фиорентиной»
вчера, 21:49
