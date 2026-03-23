Симеоне о судействе после 2:3 с «Реалом»: «Не думаю, что «Атлетико» проиграл из-за этого. У нас были возможности, мы их не реализовали»

Диего Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» от «Реала» в матче Ла Лиги.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о причинах поражения от «Реала» (2:3) в гостевом матче 29-го тура Ла Лиги.

О неназначенном пенальти на Маркосе Льоренте и судействе в целом

«Не думаю, что мы проиграли из-за этого. У нас были возможности создать хорошие моменты, но мы ими не воспользовались. Мы заслуживали хотя бы немного большего».

Об игре Адемолы Лукмана

«Он продолжает прогрессировать, очень хорошо работает, дает нам другие качества, и мы помогаем ему расти в защите, потому что он выполняет эту работу и является парнем с огромным сердцем и желанием учиться. Надеюсь, он продолжит давать нам важные результаты, как сегодня».

О разном трактовании эпизодов арбитром

«Не думаю, что это повлияло на игру. Мы могли сделать гораздо больше, могли лучше обороняться при их голах и сделать больше в атаке. У нас серьезные соперники, и если им что-то позволить – они обязательно накажут».

О возможном пенальти после эпизода с Дани Карвахалем и назначенном фоле с участием Давида Ганцко

«Я находился слишком далеко в обоих эпизодах, если честно, даже еще не видел их в записи».

О том, чего не хватило команде

«Нужно было лучше контролировать игру, иначе строить атаки. Мы не смогли реализовать это в ключевой момент. Я уже в четвертый раз говорю, как вижу причины произошедшего в этом матче», – сказал Симеоне .