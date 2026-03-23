22

Симеоне о судействе после 2:3 с «Реалом»: «Не думаю, что «Атлетико» проиграл из-за этого. У нас были возможности, мы их не реализовали»

Диего Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» от «Реала» в матче Ла Лиги.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о причинах поражения от «Реала» (2:3) в гостевом матче 29-го тура Ла Лиги. 

О неназначенном пенальти на Маркосе Льоренте и судействе в целом 

«Не думаю, что мы проиграли из-за этого. У нас были возможности создать хорошие моменты, но мы ими не воспользовались. Мы заслуживали хотя бы немного большего».

Об игре Адемолы Лукмана 

«Он продолжает прогрессировать, очень хорошо работает, дает нам другие качества, и мы помогаем ему расти в защите, потому что он выполняет эту работу и является парнем с огромным сердцем и желанием учиться. Надеюсь, он продолжит давать нам важные результаты, как сегодня».

О разном трактовании эпизодов арбитром

«Не думаю, что это повлияло на игру. Мы могли сделать гораздо больше, могли лучше обороняться при их голах и сделать больше в атаке. У нас серьезные соперники, и если им что-то позволить – они обязательно накажут».

О возможном пенальти после эпизода с Дани Карвахалем и назначенном фоле с участием Давида Ганцко

«Я находился слишком далеко в обоих эпизодах, если честно, даже еще не видел их в записи».

О том, чего не хватило команде

«Нужно было лучше контролировать игру, иначе строить атаки. Мы не смогли реализовать это в ключевой момент. Я уже в четвертый раз говорю, как вижу причины произошедшего в этом матче», – сказал Симеоне

Опубликовал: Ilia Shevchenko
22 комментария
Эль Чоло адекватный сегодня. И на бровке так активно не скакал, как он обычно любит)
Ну и по ходу матча был хорош, угадал со стартовым составом и заменами. Но Арбелоа переиграл)
Ахахахах, сейчас у сектантов сгорит еще больше)
Как же адекватен Чоло на фоне местных сектантов)
Уточните, пожалуйста, а сектанты - это болельщики Барселоны или Реала? Я был уверен, что существуют обе секты. Но сейчас засомневался))
Фаны барби конечно же
Молодого Питарча хочу похвалить. Внёс красок в мёртвую полузащиту Реала
Самая большая проблема Реала сейчас то что , Матрасы не буду умирать следующий матч с Барсой в Лл потому нету никакого смысла ,так как второй подряд матч с Барса в Лч для Атлетико имеет самое большое значение в сезоне ! А Реалу очень хотелось бы расчитывать на потерю очков Лл Барсы против Матрасов ,и иметь возможность взять Классико и выйти на первое место турнирной таблице!
Наоборот, сегодня матрасы не умирали (потому что в гостях), хотя играли хорошо. А дома будут умирать, железно. Если удастся второй раз подряд нагнуть Барсу дома, к третьему матчу она сильно занервничает
Даже не надейся. В Ла Лиге матрас всегда просто легчайшая прогулка для Барсы. У них и трети настроя на Барсу не бывает , какой у них бывает в мадридском дерби.
Красивая заслуженная трудовая победа Сливочных! Матрасники боролись достойно, но шансы на ничью у них появились только, когда Реал остался в меньшинстве.
Честно говоря, даже изменил отношение к Симеоне за предыдущие пару месяцев, поскольку он как-то поадекватнее стал, да и игра Атлетико впечатляет. Лукман "пришелся ко двору" - хорошее усиление.

Провокационные вопросы журналистов - какая-то мерзость.
Явно хотели раздуть и спровоцировать скандал. Тьфу.
Сдержал свою желчь. Молодец.
Не понял - а зачем-то Ле Нормана менять в перерыве? Нормально же играл.
Я бы понял если вместо него условный бы ван Дейк вышел
Просто,как обычно, арбитр судил. Такое сейчас повсеместно почти...
