Кардозо недоволен судейством с «Реалом»: «В одну сторону фолы свистели, а в нашу – нет. На Льоренте был пенальти, удаление Вальверде абсолютно справедливое»
Полузащитник «Атлетико» Джонни Кардозо раскритиковал судейство в матче с «Реалом» (2:3) в 29-м туре Ла Лиги.
«Мы старались, знали, что матч будет сложным. Был пенальти на Льоренте, который не назначили, но нужно двигаться дальше».
Об арбитре Хосе Мунуэре Монтеро
«Не думаю, что были одинаковые критерии к обеим сторонам: в одну сторону фолы свистели, а в нашу – нет».
Об удалении Федерико Вальверде
«Да, абсолютно справедливое», – сказал Кардозо в эфире Movistar.
У «Реала» лишь 2 фола в дерби с «Атлетико» – желтая Питарчу на 63-й и красная Вальверде. У команды Симеоне 15 нарушений
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
Боюсь представить сколько человек доигрывало бы матч у Реала сегодня, фоли они почаще
а вы думали красная вальверде была против реала?
вы видели как страдал после этого атлетико?
а как жалобно смотрел на феде симеоне?
судьи.
Принципиальные ребята !
Я давно понял, что данный клуб сброд отбитых и глупых латиносов, но мне искренне жаль то малое количество адекватных Альвареса, Серлота и Облака.