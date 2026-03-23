  • Кардозо недоволен судейством с «Реалом»: «В одну сторону фолы свистели, а в нашу – нет. На Льоренте был пенальти, удаление Вальверде абсолютно справедливое»
Кардозо недоволен судейством с «Реалом»: «В одну сторону фолы свистели, а в нашу – нет. На Льоренте был пенальти, удаление Вальверде абсолютно справедливое»

Полузащитник «Атлетико» Джонни Кардозо раскритиковал судейство в матче с «Реалом» (2:3) в 29-м туре Ла Лиги

«Мы старались, знали, что матч будет сложным. Был пенальти на Льоренте, который не назначили, но нужно двигаться дальше».

Об арбитре Хосе Мунуэре Монтеро

«Не думаю, что были одинаковые критерии к обеим сторонам: в одну сторону фолы свистели, а в нашу – нет».

Об удалении Федерико Вальверде

«Да, абсолютно справедливое», – сказал Кардозо в эфире Movistar. 

У «Реала» лишь 2 фола в дерби с «Атлетико» – желтая Питарчу на 63-й и красная Вальверде. У команды Симеоне 15 нарушений

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
20 комментариев
А про свою вторую жёлтую, которую должен был получать за срыв атаки тактично умолчал?
А про свою вторую жёлтую, которую должен был получать за срыв атаки тактично умолчал?
Это другое....)
И этот пенальти сейчас с нами, в этой комнате?
2 фола - 1 жк, 1 кк
Боюсь представить сколько человек доигрывало бы матч у Реала сегодня, фоли они почаще
2 фола - 1 жк, 1 кк Боюсь представить сколько человек доигрывало бы матч у Реала сегодня, фоли они почаще
Ну да, к 60 минуте 0 фолов у команды, не смешите.
ахахаха
а вы думали красная вальверде была против реала?
вы видели как страдал после этого атлетико?
а как жалобно смотрел на феде симеоне?
судьи.
Клоунич, тебя можно было удалять за срыв атаки )
Сотряс головы был у Льоренте, но мозги отказали Кардозо 🤦‍♂️
Они и на костре скажут : ,, И всё-таки она вертится ! ‘’
Принципиальные ребята !
"...удаление Вальверде абсолютно справедливое"

Я давно понял, что данный клуб сброд отбитых и глупых латиносов, но мне искренне жаль то малое количество адекватных Альвареса, Серлота и Облака.
За подкат Карвахаля против Льоренте в ворота «Реала» нужно было назначить пенальти, считает экс-судья Бурруль: «Он опоздал и сбил игрока «Атлетико»
Экс-судья Фернандес не согласен с пенальти в пользу «Реала»: «Ганцко лишь слегка задевает Браима – падение не является следствием этого контакта»
«Реал» выиграл 5 матчей подряд во всех турнирах, сегодня – 3:2 с «Атлетико»
ТВ «Реала» о красной Вальверде: «Судья пытался навредить «Мадриду», нельзя удалять футболиста за такое. Это желтая по учебнику»
Симеоне о судействе после 2:3 с «Реалом»: «Не думаю, что «Атлетико» проиграл из-за этого. У нас были возможности, мы их не реализовали»
Арбелоа о 3:2 с «Атлетико»: «Мне понравился менталитет «Реала», команда начала давить, когда соперник сравнял. Удаление Вальверде трудно понять»
ТВ «Реала» о красной Вальверде в дерби: «Скандал, позор – вот как это называется. Нарушение явно на желтую»
Экс-судья Фернандес о красной Вальверде: «Это желтая. Фол грубый, без попытки сыграть в мяч, но я не вижу чрезмерной силы или риска нанести травму»
У «Реала» лишь 2 фола в дерби с «Атлетико» – желтая Питарчу на 63-й и красная Вальверде. У команды Симеоне 15 нарушений
Коларов после 1:1 с «Фиорентиной»: «Не лучший матч «Интера», не хватает остроты, копится усталость. Но у нас по-прежнему шесть очков преимущества – все в наших руках»
Винисиус о 3:2 с «Атлетико»: «Я рад, мы прогрессируем, чтобы фанаты «Реала» были счастливы. Сейчас мы уезжаем в сборные, жаль, у клуба хорошая серия»
У Симеоне 22 поражения, 15 побед и 13 ничьих в 50 матчах против «Реала» за тренерскую карьеру
Капитан «Енисея» Иванов дважды забил «Уралу», один из мячей – издали в девятку. Это первые мячи 33-летнего хавбека в сезоне
У «Интера» 3 ничьих и поражение от «Милана» в 4 последних матчах. Сегодня – 1:1 с «Фиорентиной»
«Реал» пробил 14 пенальти в 29 турах Ла Лиги – реализовали 11
У Вальверде 6 голов в 5 последних матчах. Хавбек «Реала» забил «Атлетико»
«Интер» упустил победу над «Фиорентиной» – 1:1. Ндур ответил на гол Эспозито
Чемпионат Франции. «Марсель» уступил «Лиллю», «Нант» проиграл «Страсбуру», «Монако» Головина обыграло «Лион» в гостях
38-летний Пайет объявил о завершении карьеры. Экс-игрок «Марселя», «Вест Хэма» и сборной Франции не выиграл ни одного трофея
