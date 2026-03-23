Кардозо недоволен судейством с «Реалом»: «В одну сторону фолы свистели, а в нашу – нет. На Льоренте был пенальти, удаление Вальверде абсолютно справедливое»

Хавбек «Атлетико» Кардозо о судействе с «Реалом»: свистел в одну сторону.

Полузащитник «Атлетико » Джонни Кардозо раскритиковал судейство в матче с «Реалом » (2:3) в 29-м туре Ла Лиги .

«Мы старались, знали, что матч будет сложным. Был пенальти на Льоренте, который не назначили, но нужно двигаться дальше».

Об арбитре Хосе Мунуэре Монтеро

«Не думаю, что были одинаковые критерии к обеим сторонам: в одну сторону фолы свистели, а в нашу – нет».

Об удалении Федерико Вальверде

«Да, абсолютно справедливое», – сказал Кардозо в эфире Movistar.

У «Реала» лишь 2 фола в дерби с «Атлетико» – желтая Питарчу на 63-й и красная Вальверде. У команды Симеоне 15 нарушений