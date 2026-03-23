  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • За подкат Карвахаля против Льоренте в ворота «Реала» нужно было назначить пенальти, считает экс-судья Бурруль: «Он опоздал и сбил игрока «Атлетико»
За подкат Карвахаля против Льоренте в ворота «Реала» нужно было назначить пенальти, считает экс-судья Бурруль: «Он опоздал и сбил игрока «Атлетико»

Бывший судья Альфонсо Перес Бурруль прокомментировал эпизод на 10-й минуте матча «Реала» против «Атлетико» (3:2) в 29-м туре Ла Лиги

Полузащитник Дани Карвахаль в подкате сбил Маркоса Льоренте, когда игрок «Атлетико» уже нанес удар по воротам в штрафной соперника. Главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро не нашел оснований для пенальти в этой ситуации.

«Даже несмотря на то, что Маркос Льоренте уже нанес удар, неоправданно рискованный подкат Карвахаля достаточен для назначения пенальти.

Он опоздал и сбил игрока «Атлетико», – сказал Бурруль на Radio MARCA.

Кто выиграет ЛЧ?42614 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Marca
logoАтлетико
logoМаркос Льоренте
Альфонсо Перес Бурруль
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoДаниэль Карвахаль
Хосе Мунуэра Монтеро
logoсудьи
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Они реально идиоты ? Как можно нести такую чушь. Когда был точно такой же момент с Виниусом,матч я уже не помню где то месяца два назад,все они писали что мол удар был уже нанесен и за такое не дают пенальти,а тут оказалось все наоборот. Клоуны просто клоуны
Ответ Divirgent Dey
Да, это с Бенфикой было. Там Отменди снёс Вини после удара.
Ответ Divirgent Dey
Идиоты строчат коменты с дивана, которые мячик не разу не пнули в жизни)))
ну всё
сейчас все каталонские свистки выскажутся 🤣
Ответ войд
Буруль, Фернандес, Иттуральде(хоть иногда стал говорить адекватно) - эт как местных сектанты спрашивать о судействе в матче Реала
Не буду писать их имена, модеры-друзья удаляют коммент
Но все их знают и так))
И вот эти ребята не так давно сами судили матчи ©
Очередной грантополучатель на отработке!
Что мы имеем от судеек, которые так или иначе были замазаны с одним персонажем на букву «Н»:
•пенальти на Браиме не было
•пенальти в ворота Реала 100%
•красная по делу

ну это если не клиника, то капельница точно
А мнения не каталонских судей будут?
Спортс всеми силами пытается очернить отличную победу Реала)
Нужно еще несколько попыток)
Вот тоже не понимаю почему вдруг можно снести игрока даже если он уже пробил по воротам и остаться безнаказанным, а ведь Льоренте ещё и головой в газон влетел после этого и мог сотряс получить
Ответ Кукушка Кукушка
Да, теоритически мог испугать/смутить напором готовящегося бить игрока
Пошла волна новостей от людей Негрейры )
Я понимаю логику почему за это не нужно ставить пенальти(момент уже завершен), но я не понимаю логику по которой защитник не успевает, влетает в подкате в ноги соперника и не получает за это наказание. В центре поля, если бы Льоренте отдавал передачу, и ему бы так влетел Карвахаль, там бы минимум желтая была независимо от того чем момент завершится
Ответ maxuser
Пенальти 100%. Если я ударю игрока который уже отдал передачу получается не фол? Тупая у них логика. Он сбил игрока жестко, без попытки игры в мяч. Пенальти 100%
Читайте новости футбола в любимой соцсети
