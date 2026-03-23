За подкат Карвахаля против Льоренте в ворота «Реала» нужно было назначить пенальти, считает экс-судья Бурруль: «Он опоздал и сбил игрока «Атлетико»
Арбитр должен был назначить пенальти за подкат Карвахаля, считает Бурруль.
Бывший судья Альфонсо Перес Бурруль прокомментировал эпизод на 10-й минуте матча «Реала» против «Атлетико» (3:2) в 29-м туре Ла Лиги.
Полузащитник Дани Карвахаль в подкате сбил Маркоса Льоренте, когда игрок «Атлетико» уже нанес удар по воротам в штрафной соперника. Главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро не нашел оснований для пенальти в этой ситуации.
«Даже несмотря на то, что Маркос Льоренте уже нанес удар, неоправданно рискованный подкат Карвахаля достаточен для назначения пенальти.
Он опоздал и сбил игрока «Атлетико», – сказал Бурруль на Radio MARCA.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Marca
сейчас все каталонские свистки выскажутся 🤣
Не буду писать их имена, модеры-друзья удаляют коммент
Но все их знают и так))
•пенальти на Браиме не было
•пенальти в ворота Реала 100%
•красная по делу
ну это если не клиника, то капельница точно
Нужно еще несколько попыток)