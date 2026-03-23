За подкат Карвахаля против Льоренте в ворота «Реала» нужно было назначить пенальти, считает экс-судья Бурруль: «Он опоздал и сбил игрока «Атлетико»

Арбитр должен был назначить пенальти за подкат Карвахаля, считает Бурруль.

Бывший судья Альфонсо Перес Бурруль прокомментировал эпизод на 10-й минуте матча «Реала » против «Атлетико» (3:2) в 29-м туре Ла Лиги .

Полузащитник Дани Карвахаль в подкате сбил Маркоса Льоренте , когда игрок «Атлетико» уже нанес удар по воротам в штрафной соперника. Главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро не нашел оснований для пенальти в этой ситуации.

«Даже несмотря на то, что Маркос Льоренте уже нанес удар, неоправданно рискованный подкат Карвахаля достаточен для назначения пенальти.

Он опоздал и сбил игрока «Атлетико », – сказал Бурруль на Radio MARCA.