  Экс-судья Фернандес не согласен с пенальти в пользу «Реала»: «Ганцко лишь слегка задевает Браима – падение не является следствием этого контакта»
Экс-судья Фернандес не согласен с пенальти в пользу «Реала»: «Ганцко лишь слегка задевает Браима – падение не является следствием этого контакта»

Экс-судья Фернандес не согласен с пенальти в пользу «Реала» в матче с «Атлетико».

Бывший судья Павел Фернандес отреагировал на назначенный в пользу «Реала» пенальти в матче с «Атлетико» в 29-м туре Ла Лиги (3:2). 

На 50-й минуте полузащитник «Реала» Браим Диас упал в штрафной площади «кольчонерос», споткнувшись о ногу защитника Давида Ганцко. Главный арбитр матча Хосе Мунуэра Монтеро назначил 11-метровый, Винисиус его реализовал.

«Словацкий защитник Давид Ганцко лишь слегка задевает Браима Диаса в штрафной, после чего марокканец падает – при этом падение не является следствием этого контакта. 

Поскольку контакт все же был, ВАР не вмешивается. Но это не пенальти», – написал Фернандес. 

Изображение: кадр из трансляции Movistar

Источник: профиль Павла Фернандеса в Х
И эти люди судили в чемпионате
Ответ Дейл Купер
И эти люди судили в чемпионате
+++
Да и тогда все было понятно
Но теперь тем более
У них просто ненависть к Мадриду и решения были просто из своих личных предпочтений
Ответ Дейл Купер
И эти люди судили в чемпионате
И это пишет человек с дивана, мячик ни разу не пнувший на поле футбольном
Да помолчал бы уже и постыдился за своих соотечественников на судьях. Позор.
Чистый пенальти, очки пусть купит))
Пеналь чистый. Красная Феде левая, там желтая.
Ответ Михо
Пеналь чистый. Красная Феде левая, там желтая.
Умышленный удар сзади по ногам - желтая?
Мда, уж...
Там кроме этих неадекватов - Иттуральде и Фернандеса с Буррулем нет никого в экспертах? Почему эти клоуны постоянно анализируют моменты и у них 99% этих моментов против Реала и за Барсу или это на спортс только выкладывают такие мнения?
Ответ Madridista CF
Там кроме этих неадекватов - Иттуральде и Фернандеса с Буррулем нет никого в экспертах? Почему эти клоуны постоянно анализируют моменты и у них 99% этих моментов против Реала и за Барсу или это на спортс только выкладывают такие мнения?
На спортсе модны именно эти кенты, ведь они любят на вентилятор накинуть.
Ответ Madridista CF
Там кроме этих неадекватов - Иттуральде и Фернандеса с Буррулем нет никого в экспертах? Почему эти клоуны постоянно анализируют моменты и у них 99% этих моментов против Реала и за Барсу или это на спортс только выкладывают такие мнения?
Это эксклюзивные комментаторы sports.ru
а Негрейра как считает?
Это просто каминг аут у товарища, уже не скрывается!
Что там с удалением товарищ Фернандес?)
Нет крови, нет контакта (с)
Ганцко всего лишь поставил подножку, это не причина падения. Браим падал от атаки космических сил Дарта Вейдера...

А стоп кадр на спорце вообще шедевральный 🤡
«Реал» выиграл 5 матчей подряд во всех турнирах, сегодня – 3:2 с «Атлетико»
вчера, 22:02
«Барселона» опережает «Реал» на 4 очка после 29 туров Ла Лиги
вчера, 22:01
У Симеоне 22 поражения, 15 побед и 13 ничьих в 50 матчах против «Реала» за тренерскую карьеру
вчера, 21:59
Коларов после 1:1 с «Фиорентиной»: «Не лучший матч «Интера», не хватает остроты, копится усталость. Но у нас по-прежнему шесть очков преимущества – все в наших руках»
вчера, 22:56
Винисиус о 3:2 с «Атлетико»: «Я рад, мы прогрессируем, чтобы фанаты «Реала» были счастливы. Сейчас мы уезжаем в сборные, жаль, у клуба хорошая серия»
вчера, 22:33
У Симеоне 22 поражения, 15 побед и 13 ничьих в 50 матчах против «Реала» за тренерскую карьеру
вчера, 21:59
Капитан «Енисея» Иванов дважды забил «Уралу», один из мячей – издали в девятку. Это первые мячи 33-летнего хавбека в сезоне
вчера, 21:57Видео
У «Интера» 3 ничьих и поражение от «Милана» в 4 последних матчах. Сегодня – 1:1 с «Фиорентиной»
вчера, 21:49
«Реал» пробил 14 пенальти в 29 турах Ла Лиги – реализовали 11
вчера, 21:44
У Вальверде 6 голов в 5 последних матчах. Хавбек «Реала» забил «Атлетико»
вчера, 21:41
«Интер» упустил победу над «Фиорентиной» – 1:1. Ндур ответил на гол Эспозито
вчера, 21:41
Чемпионат Франции. «Марсель» уступил «Лиллю», «Нант» проиграл «Страсбуру», «Монако» Головина обыграло «Лион» в гостях
вчера, 21:40
38-летний Пайет объявил о завершении карьеры. Экс-игрок «Марселя», «Вест Хэма» и сборной Франции не выиграл ни одного трофея
вчера, 21:22
