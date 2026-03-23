Экс-судья Фернандес не согласен с пенальти в пользу «Реала»: «Ганцко лишь слегка задевает Браима – падение не является следствием этого контакта»

Экс-судья Фернандес не согласен с пенальти в пользу «Реала» в матче с «Атлетико».

Бывший судья Павел Фернандес отреагировал на назначенный в пользу «Реала» пенальти в матче с «Атлетико » в 29-м туре Ла Лиги (3:2).

На 50-й минуте полузащитник «Реала » Браим Диас упал в штрафной площади «кольчонерос», споткнувшись о ногу защитника Давида Ганцко . Главный арбитр матча Хосе Мунуэра Монтеро назначил 11-метровый, Винисиус его реализовал.

«Словацкий защитник Давид Ганцко лишь слегка задевает Браима Диаса в штрафной, после чего марокканец падает – при этом падение не является следствием этого контакта.

Поскольку контакт все же был, ВАР не вмешивается. Но это не пенальти», – написал Фернандес.

