Капитан «Енисея» Иванов дважды забил «Уралу», один из мячей – издали в девятку. Это первые мячи 33-летнего хавбека в сезоне

Егор Иванов забил два гола «Уралу» в Pari Первой лиге.

33-летний полузащитник «Енисея» отличился в матче 25-го тура соревнования (4:2). Первый гол Иванова случился на 43-й минуте, на 82-й он снова отметился дальним ударом в девятку. Кроме этого за красноярский клуб забили Астемир Хашкулов и Александр Надольский, за хозяев – Силвие Бегич и Евгений Харин.

После 25 туров «Урал» занимает второе место в Первой лиге, «Енисей» находится на 12-й строчке. В следующем матче клуб из Екатеринбурга 29 марта сыграет в гостях с «Родиной», красноярцы за день до этого примут «Уфу».

Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Телеграм-канал Pari Первой лиги
Экс-судья Фернандес не согласен с пенальти в пользу «Реала»: «Ганцко лишь слегка задевает Браима – падение не является следствием этого контакта»
7 минут назадФото
«Реал» выиграл 5 матчей подряд во всех турнирах, сегодня – 3:2 с «Атлетико»
15 минут назад
Чемпионский «Ювентус» 2010-х – помните, кто там играл?
17 минут назадТесты и игры
«Барселона» опережает «Реал» на 4 очка после 29 туров Ла Лиги
17 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» против «Атлетико», «Барселона» одолела «Райо», «Сельта» сыграла 3:4 с «Алавесом»
20 минут назадLive
«Реал» вырвал победу над «Атлетико» – 3:2! Винисиус сделал дубль, Вальверде забил и удалился
21 минуту назад
«Интер» лидирует в Серии А после 30 туров, набрав 69 очков. «Милан» отстает на 6 баллов, «Наполи» – на 7, «Комо» – на 12, «Ювентус» – на 15
25 минут назад
Вальверде получил прямую красную за удар Баэне сзади по ноге в дерби с «Атлетико»
26 минут назадФото
Чемпионат Италии. «Интер» сыграл вничью с «Фиорентиной», «Рома» одолела «Лечче», «Комо» забил 5 голов «Пизе»
35 минут назад
У Винисиуса 29 (17+12) очков в 43 матчах за «Реал». Вингер сделал дубль в дерби с «Атлетико»
41 минуту назад
У Симеоне 22 поражения, 15 побед и 13 ничьих в 50 матчах против «Реала» за тренерскую карьеру
18 минут назад
У «Интера» 3 ничьих и поражение от «Милана» в 4 последних матчах. Сегодня – 1:1 с «Фиорентиной»
28 минут назад
«Реал» пробил 14 пенальти в 29 турах Ла Лиги – реализовали 11
33 минуты назад
У Вальверде 6 голов в 5 последних матчах. Хавбек «Реала» забил «Атлетико»
36 минут назад
«Интер» упустил победу над «Фиорентиной» – 1:1. Ндур ответил на гол Эспозито
36 минут назад
Чемпионат Франции. «Марсель» уступил «Лиллю», «Нант» проиграл «Страсбуру», «Монако» Головина обыграло «Лион» в гостях
37 минут назад
38-летний Пайет объявил о завершении карьеры. Экс-игрок «Марселя», «Вест Хэма» и сборной Франции не выиграл ни одного трофея
55 минут назад
Лукман забил «Реалу» после 7 игр без голов. У форварда 5 мячей в 14 матчах за «Атлетико»
сегодня, 21:10
«Снова вторые, оле-оле!» Фанаты «Сити» скандировали в адрес «Арсенала» после победы в финале Кубка лиги
сегодня, 20:57
«Льоренте, надень очки!» Фанаты «Реала» скандировали кричалку о хавбеке «Атлетико» в дерби. Маркос рассказывал, что не носит солнцезащитные очки на улице
сегодня, 20:46
