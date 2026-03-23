Капитан «Енисея» Иванов дважды забил «Уралу», один из мячей – издали в девятку. Это первые мячи 33-летнего хавбека в сезоне
Егор Иванов забил два гола «Уралу» в Pari Первой лиге.
33-летний полузащитник «Енисея» отличился в матче 25-го тура соревнования (4:2). Первый гол Иванова случился на 43-й минуте, на 82-й он снова отметился дальним ударом в девятку. Кроме этого за красноярский клуб забили Астемир Хашкулов и Александр Надольский, за хозяев – Силвие Бегич и Евгений Харин.
После 25 туров «Урал» занимает второе место в Первой лиге, «Енисей» находится на 12-й строчке. В следующем матче клуб из Екатеринбурга 29 марта сыграет в гостях с «Родиной», красноярцы за день до этого примут «Уфу».
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Телеграм-канал Pari Первой лиги
