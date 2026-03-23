«Барселона» опережает «Реал» на 4 очка после 29 туров Ла Лиги
«Барселона» сохраняет лидерство в Ла Лиге.
«Барселона» набрала 73 очка и идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. В 29-м туре Ла Лиги команда Ханси Флика обыграла «Райо Вальекано» (1:0).
«Реал», победивший «Атлетико» в дерби (3:2), отстает от каталонцев на 4 балла.
На третьем месте с 58 очками идет «Вильярреал», обыгравший «Реал Сосьедад» (3:1), «Атлетико», набравший 57 очков, замыкает четверку.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
