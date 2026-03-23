«Барселона» опережает «Реал» на 4 очка после 29 туров Ла Лиги

«Барселона» сохраняет лидерство в Ла Лиге.

«Барселона » набрала 73 очка и идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании . В 29-м туре Ла Лиги команда Ханси Флика обыграла «Райо Вальекано » (1:0).

«Реал», победивший «Атлетико » в дерби (3:2), отстает от каталонцев на 4 балла.

На третьем месте с 58 очками идет «Вильярреал », обыгравший «Реал Сосьедад» (3:1), «Атлетико», набравший 57 очков, замыкает четверку.