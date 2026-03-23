«Реал» выиграл 5 матчей подряд во всех турнирах, сегодня – 3:2 с «Атлетико»

«Реал» одержал 5 побед подряд во всех турнирах.

«Реал» обыграл «Атлетико » в домашнем матче 29-го тура Ла Лиги со счетом 3:2.

Таким образом, команда под руководством Альваро Арбелоа одержала 5 побед кряду: над «Эльче » (4:1) и «Сельтой» (2:1) в чемпионате Испании , а также дважды над «Манчестер Сити» (3:0 и 2:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В таблице Ли Лиги «Реал» занимает 2-ю строчку, набрав 69 очков и на 4 балла отставая от лидирующей «Барселоны».