«Реал» выиграл 5 матчей подряд во всех турнирах, сегодня – 3:2 с «Атлетико»
«Реал» одержал 5 побед подряд во всех турнирах.
«Реал» обыграл «Атлетико» в домашнем матче 29-го тура Ла Лиги со счетом 3:2.
Таким образом, команда под руководством Альваро Арбелоа одержала 5 побед кряду: над «Эльче» (4:1) и «Сельтой» (2:1) в чемпионате Испании, а также дважды над «Манчестер Сити» (3:0 и 2:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
В таблице Ли Лиги «Реал» занимает 2-ю строчку, набрав 69 очков и на 4 балла отставая от лидирующей «Барселоны».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
может и закончим год без титулов, но альваро показал себя крепким методистом.
болел за него с назначения.
особенно после поражений.
красава
только надо разделять, что у арбелоа предоставлялась возможность занять пустое кресло и он им воспользовался - а как иначе?!
Прошел уже 3 крутых тренеров. Очень мощно)
Только вот теперь пойдет самый сложный отрезок сезона. Надеюсь не сдюжит. Учитывая, что звезды вернулись, и вероятно придётся какие-то наигранные связки нарушить ради них. Или он себя и тут проявит, и например Джуда в запас усадит. Очень интересно как будет выкручиваться дальше