«Реал» выиграл 5 матчей подряд во всех турнирах, сегодня – 3:2 с «Атлетико»

«Реал» одержал 5 побед подряд во всех турнирах.

«Реал» обыграл «Атлетико» в домашнем матче 29-го тура Ла Лиги со счетом 3:2. 

Таким образом, команда под руководством Альваро Арбелоа одержала 5 побед кряду: над «Эльче» (4:1) и «Сельтой» (2:1) в чемпионате Испании, а также дважды над «Манчестер Сити» (3:0 и 2:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов. 

В таблице Ли Лиги «Реал» занимает 2-ю строчку, набрав 69 очков и на 4 балла отставая от лидирующей «Барселоны». 

41 комментарий
вот вам и арбелоа
может и закончим год без титулов, но альваро показал себя крепким методистом.
болел за него с назначения.
особенно после поражений.
красава
Ответ drag23
А вот я имел слабость не верить, скорее из-за обиды за Алонсо. В любом случае Альваро большой молодец.
имеет место быть.
только надо разделять, что у арбелоа предоставлялась возможность занять пустое кресло и он им воспользовался - а как иначе?!
Жаль неожиданно проиграли Хетафе. С Осасуной вполне можно было предположить потерю очков, но дома с Хетафе... сейчас было бы 1 очко отрыва и всё в руках Реала.
Лучше дриблинга Арбелоа только его тренерские скиллы!)
Каким бы лизуном его на спортсе не величали, Альваро тем временем показывает себя вполне себе авторитетом. Арбелоа посвистел, показал пальцем - и Мбаппе (!) безропотно идёт на позицию правого защитника.
Пока идет заметно выше ожиданий)
Прошел уже 3 крутых тренеров. Очень мощно)
Только вот теперь пойдет самый сложный отрезок сезона. Надеюсь не сдюжит. Учитывая, что звезды вернулись, и вероятно придётся какие-то наигранные связки нарушить ради них. Или он себя и тут проявит, и например Джуда в запас усадит. Очень интересно как будет выкручиваться дальше
Я видел прессинг Арбелоа!
Это тот момент, когда нужно просто смотреть дальше и желательно молча. Vamos!
Пол команды на травмах....я не склонен целовать его в попу, но результат даёт...и в очень не простых матчах.
