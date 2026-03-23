У Симеоне 22 поражения, 15 побед и 13 ничьих в 50 матчах против «Реала» за тренерскую карьеру

Диего Симеоне потерпел 22-е поражение от «Реала » в карьере тренера.

Сегодня «Атлетико » под руководством аргентинского специалиста уступил «сливочным» в дерби на «Сантьяго Бернабеу» в 29-м туре Ла Лиги (2:3).

Симеоне встретился с «Реалом» в качестве тренера в 50-й раз – в этих встречах его команда одержала 13 побед, 21 раз сыграла вничью и проиграла 22 матча.