«Интер» лидирует в Серии А после 30 туров, набрав 69 очков. «Милан» отстает на 6 баллов, «Наполи» – на 7, «Комо» – на 12, «Ювентус» – на 15

«Интер» сохраняет лидерство в Серии А после 30 туров.

«Интер » продолжает возглавлять турнирную таблицу Серии А. После 30 туров у команды Кристиана Киву 69 очков.

«Милан» отстает на 6 баллов (63), замыкает тройку «Наполи» (62) с отставанием в 7 очков.

«Комо» с 57 баллами идет на четвертом месте, «Ювентус» набрал 54 очка и занимает пятую строчку.

Шестой располагается «Рома», у которой также 54 очка, следом идет «Аталанта» – 50 баллов.