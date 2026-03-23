  • «Интер» лидирует в Серии А после 30 туров, набрав 69 очков. «Милан» отстает на 6 баллов, «Наполи» – на 7, «Комо» – на 12, «Ювентус» – на 15
«Интер » продолжает возглавлять турнирную таблицу Серии А. После 30 туров у команды Кристиана Киву 69 очков. 

«Милан» отстает на 6 баллов (63), замыкает тройку «Наполи» (62) с отставанием в 7 очков. 

«Комо» с 57 баллами идет на четвертом месте, «Ювентус» набрал 54 очка и занимает пятую строчку. 

Шестой располагается «Рома», у которой также 54 очка, следом идет «Аталанта» – 50 баллов. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Интер явно подсел физически. Да и без Лаутаро атака не та... Не забываем, что Интер не имеет тренера, а имеет неопытного физрука. И тем не менее...
Если бы кто-то мне сказал после первых 3 игр чемпионата, две из которых Интер проиграл - в конце марта, после 30 туров находился бы в отрыве в 6 очков от Милана и 7 от Наполи (а у них очная игра в следующем туре к тому же), то я бы не поверил. Тогда борьба за 4 место казалось реальной целью на сезон.
Так, что всё не так плохо и хорошо, что сейчас будет пауза на 2 недели.
Насколько всё же важны детали в гонках
Вот вроде раз за разом читаю о всевыигрывающем Интере и теряющем периодически Милане, а отрыв в две победы
2 победы за 8 туров до конца большой отрыв, та же Бавария которая казалось бы всех выносит подряд опережает Боруссию на 9:)
Оно понятно. Я, хоть и не пытался уточнить, выделил что чтобы сохранялся такой отрыв надо до конца не сбавлять оборотов, что команды и демонстрируют
После перерыва Интеру пора браться за работу. команда в агонии уже который матч
Расклад на финиш сезона, по календарю, неплохой, если не брать в расчет кубок. Римские клубы, Комо и Болонья наиболее серьезные соперники, но должны идти нормально. При этом 5 матчей домашние. Главное без паники.
Комо чемпион
