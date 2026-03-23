Вальверде получил прямую красную за удар Баэне сзади по ноге в дерби с «Атлетико»
«Реал» остался в меньшинстве в дерби с «Атлетико».
«Реал» остался в меньшинстве в дерби с «Атлетико» после удаления Федерико Вальверде.
На 77-й минуте матча 29-го тура Ла Лиги уругваец в центре поля ударил Алекса Баэну сзади по ногам, отчего хавбек «Атлетико» упал на газон. Главный арбитр матча Хосе Мунуэра Монтеро показал Вальверде прямую красную карточку. ВАР не стал звать судью к монитору.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (3:2, второй тайм).
Скриншот: трансляция «Матч ТВ»
Кто выиграет ЛЧ?42430 голосов
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
79 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это был обычный фол на жёлтую, за что он показал прямую красную - непонятно. Левое удаление.
Это был обычный фол на жёлтую, за что он показал прямую красную - непонятно. Левое удаление.
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Как сделали? Можешь описать катастрофу этого фола?
Клоун Монтерро ждал своего момента и исполнил. Только идиот покажет за это Красную.
Клоун Монтерро ждал своего момента и исполнил. Только идиот покажет за это Красную.
Капитану и важнейшему игроку Мадрида так смело показывать кк, и петушки с вар молчат, мол все правильно)) ну окей)
Капитану и важнейшему игроку Мадрида так смело показывать кк, и петушки с вар молчат, мол все правильно)) ну окей)
Я не удивлён. Стандартная ситуация с этим гребнем на поле.
Обычная жк. потрясающее клоунство, впрочем на вар видно такие же сидят.
Как будто Барселона 100-летие празднует в этом году..
Как будто Барселона 100-летие празднует в этом году..
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Несколько повторов пытался себя убедить, что судья не клоун. Не смог
Красная-то за что? Фол жёсткий, жёлтой заслуживал. Но красная вызвала недоумение. Причем у всех
Желтая максимум. У судьи два отца.
судья испанец
Понравилось, что не поплыли и достойно концовку отыграли, даже Мбаппе помогал обороняться😁👍
Одна из самых нелепых и спорных КК на моей памяти. Удивительно другое, что ВАР не усмотрел в этом явной ошибки.
