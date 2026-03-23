Вальверде получил прямую красную за удар Баэне сзади по ноге в дерби с «Атлетико»

«Реал » остался в меньшинстве в дерби с «Атлетико» после удаления Федерико Вальверде .

На 77-й минуте матча 29-го тура Ла Лиги уругваец в центре поля ударил Алекса Баэну сзади по ногам, отчего хавбек «Атлетико » упал на газон. Главный арбитр матча Хосе Мунуэра Монтеро показал Вальверде прямую красную карточку. ВАР не стал звать судью к монитору.

Скриншот: трансляция «Матч ТВ»