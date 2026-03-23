Вальверде получил прямую красную за удар Баэне сзади по ноге в дерби с «Атлетико»

«Реал» остался в меньшинстве в дерби с «Атлетико».

«Реал» остался в меньшинстве в дерби с «Атлетико» после удаления Федерико Вальверде.

На 77-й минуте матча 29-го тура Ла Лиги уругваец в центре поля ударил Алекса Баэну сзади по ногам, отчего хавбек «Атлетико» упал на газон. Главный арбитр матча Хосе Мунуэра Монтеро показал Вальверде прямую красную карточку. ВАР не стал звать судью к монитору.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (3:2, второй тайм).

Скриншот: трансляция «Матч ТВ»

79 комментариев
Это был обычный фол на жёлтую, за что он показал прямую красную - непонятно. Левое удаление.
Комментарий удален пользователем
Как сделали? Можешь описать катастрофу этого фола?
Клоун Монтерро ждал своего момента и исполнил. Только идиот покажет за это Красную.
Капитану и важнейшему игроку Мадрида так смело показывать кк, и петушки с вар молчат, мол все правильно)) ну окей)
Я не удивлён. Стандартная ситуация с этим гребнем на поле.
Обычная жк. потрясающее клоунство, впрочем на вар видно такие же сидят.
Как будто Барселона 100-летие празднует в этом году..
Комментарий скрыт
Несколько повторов пытался себя убедить, что судья не клоун. Не смог
Красная-то за что? Фол жёсткий, жёлтой заслуживал. Но красная вызвала недоумение. Причем у всех
Желтая максимум. У судьи два отца.
Понравилось, что не поплыли и достойно концовку отыграли, даже Мбаппе помогал обороняться😁👍
Одна из самых нелепых и спорных КК на моей памяти. Удивительно другое, что ВАР не усмотрел в этом явной ошибки.
У Вальверде 6 голов в 5 последних матчах. Хавбек «Реала» забил «Атлетико»
«Реал» получил пенальти за подножку Ганцко на Браиме в штрафной «Атлетико». Винисиус реализовал 11-метровый
Карвахаль в подкате сбил Льоренте в штрафной «Реала» после удара хавбека «Атлетико» по воротам – Маркос при падении ударился головой о газон. Судья Мунуэра не зафиксировал фол
Симеоне о судействе после 2:3 с «Реалом»: «Не думаю, что «Атлетико» проиграл из-за этого. У нас были возможности, мы их не реализовали»
Арбелоа о 3:2 с «Атлетико»: «Мне понравился менталитет «Реала», команда начала давить, когда соперник сравнял. Удаление Вальверде трудно понять»
ТВ «Реала» о красной Вальверде в дерби: «Скандал, позор – вот как это называется. Нарушение явно на желтую»
Экс-судья Фернандес о красной Вальверде: «Это желтая. Фол грубый, без попытки сыграть в мяч, но я не вижу чрезмерной силы или риска нанести травму»
У «Реала» лишь 2 фола в дерби с «Атлетико» – желтая Питарчу на 63-й и красная Вальверде. У команды Симеоне 15 нарушений
Кардозо недоволен судейством с «Реалом»: «В одну сторону фолы свистели, а в нашу – нет. На Льоренте был пенальти, удаление Вальверде абсолютно справедливое»
За подкат Карвахаля против Льоренте в ворота «Реала» нужно было назначить пенальти, считает экс-судья Бурруль: «Он опоздал и сбил игрока «Атлетико»
Экс-судья Фернандес не согласен с пенальти в пользу «Реала»: «Ганцко лишь слегка задевает Браима – падение не является следствием этого контакта»
«Реал» выиграл 5 матчей подряд во всех турнирах, сегодня – 3:2 с «Атлетико»
Чемпионский «Ювентус» 2010-х – помните, кто там играл?
Коларов после 1:1 с «Фиорентиной»: «Не лучший матч «Интера», не хватает остроты, копится усталость. Но у нас по-прежнему шесть очков преимущества – все в наших руках»
Винисиус о 3:2 с «Атлетико»: «Я рад, мы прогрессируем, чтобы фанаты «Реала» были счастливы. Сейчас мы уезжаем в сборные, жаль, у клуба хорошая серия»
У Симеоне 22 поражения, 15 побед и 13 ничьих в 50 матчах против «Реала» за тренерскую карьеру
Капитан «Енисея» Иванов дважды забил «Уралу», один из мячей – издали в девятку. Это первые мячи 33-летнего хавбека в сезоне
У «Интера» 3 ничьих и поражение от «Милана» в 4 последних матчах. Сегодня – 1:1 с «Фиорентиной»
«Реал» пробил 14 пенальти в 29 турах Ла Лиги – реализовали 11
У Вальверде 6 голов в 5 последних матчах. Хавбек «Реала» забил «Атлетико»
«Интер» упустил победу над «Фиорентиной» – 1:1. Ндур ответил на гол Эспозито
Чемпионат Франции. «Марсель» уступил «Лиллю», «Нант» проиграл «Страсбуру», «Монако» Головина обыграло «Лион» в гостях
38-летний Пайет объявил о завершении карьеры. Экс-игрок «Марселя», «Вест Хэма» и сборной Франции не выиграл ни одного трофея
