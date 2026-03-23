У «Интера» 3 ничьих и поражение от «Милана» в 4 последних матчах. Сегодня – 1:1 с «Фиорентиной»

У «Интера» нет побед в 4 последних матчах.

«Интер » сыграл вничью с «Фиорентиной» (1:1) в гостевом матче 30-го тура Серии А.

Таким образом, команда тренера Кристиана Киву не побеждает на протяжении 4 последних встреч во всех турнирах.

Ранее «нерадзурри» сыграли вничью с «Аталантой» (1:1) и «Комо» (0:0) в полуфинале Кубка Италии, а также уступили «Милану » (0:1) в 28-м туре чемпионата Италии.

На данный момент «Интер » продолжает лидировать в таблице, набрав 69 очков после 30 туров и опережая «Милан» на 6 баллов.