У Вальверде 6 голов в 5 последних матчах. Хавбек «Реала» забил «Атлетико»
Федерико Вальверде забил 6 голов в 5 последних матчах за «Реал».
Уругвайский полузащитник отличился на 55-й минуте дерби с «Атлетико» в 29-м туре Ла Лиги (3:2, второй тайм).
Вальверде забивает в третьем подряд матче чемпионата Испании – ранее он отметился голами в матчах с «Эльче» (4:1) и «Сельтой» (2:1). Также хавбек «Реала» сделал хет-трик в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:0).
Подробную статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.
Кто выиграет ЛЧ?45037 голосов
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Не просто так Арбелоа доволен пацаном и было новости о том что Питарч не потеряет место в основе даже с выздоровлением Джуда . Видимо Гюлер на банку .