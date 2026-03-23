У Вальверде 6 голов в 5 последних матчах. Хавбек «Реала» забил «Атлетико»

Федерико Вальверде забил 6 голов в 5 последних матчах за «Реал».

Уругвайский полузащитник отличился на 55-й минуте дерби с «Атлетико » в 29-м туре Ла Лиги (3:2, второй тайм).

Вальверде забивает в третьем подряд матче чемпионата Испании – ранее он отметился голами в матчах с «Эльче» (4:1) и «Сельтой» (2:1). Также хавбек «Реала » сделал хет-трик в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:0).

