У Винисиуса 29 (17+12) очков в 43 матчах за «Реал». Вингер сделал дубль в дерби с «Атлетико»

Винисиус сделал дубль в дерби с «Атлетико».

Вингер «Реала » Винисиус Жуниор сделал дубль во втором матче подряд.

Бразилец реализовал заработанный Браимом Диасом пенальти на 52-й минуте дерби с «Атлетико » в 29-м туре Ла Лиги . На 72-й Винисиус отличился с игры.

Ранее Винисиус забил два гола в ворота «Манчестер Сити» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1).

Теперь на счету Винисиуса 11 голов в 28 матчах нынешнего сезона Ла Лиги. Во всех турнирах вингер отличился 17 забитыми мячами и 12 голевыми передачами в 43 матчах за «Реал».

