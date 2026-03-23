  У Винисиуса 29 (17+12) очков в 43 матчах за «Реал». Вингер сделал дубль в дерби с «Атлетико»
У Винисиуса 29 (17+12) очков в 43 матчах за «Реал». Вингер сделал дубль в дерби с «Атлетико»

Винисиус сделал дубль в дерби с «Атлетико».

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор сделал дубль во втором матче подряд.

Бразилец реализовал заработанный Браимом Диасом пенальти на 52-й минуте дерби с «Атлетико» в 29-м туре Ла Лиги. На 72-й Винисиус отличился с игры.

Ранее Винисиус забил два гола в ворота «Манчестер Сити» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1).

Теперь на счету Винисиуса 11 голов в 28 матчах нынешнего сезона Ла Лиги. Во всех турнирах вингер отличился 17 забитыми мячами и 12 голевыми передачами в 43 матчах за «Реал».

Подробную статистику Винисиуса можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Винисиус забил 122-й и 123-й гол за Мадрид- обошел Игуаина по голам за Мадрид (121 гол), а также забил 71-й и 72-й гол в Ла Лиге- обошел Роналдиньо по голам в Ла Лиге (70 голов)
Ответ Enisei08
Винисиус забил 122-й и 123-й гол за Мадрид- обошел Игуаина по голам за Мадрид (121 гол), а также забил 71-й и 72-й гол в Ла Лиге- обошел Роналдиньо по голам в Ла Лиге (70 голов)
Сильнейший атакующий игрок с бразильским паспортом в истории Ла Лиги.
Ответ Крыс Пол
Сильнейший атакующий игрок с бразильским паспортом в истории Ла Лиги.
И в ЛЧ
Очередной шедевр положил. браво👏
Продолжает подрывать радужных!
Пока писали новость, ещё забил)
