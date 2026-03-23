38-летний Пайет объявил о завершении карьеры. Экс-игрок «Марселя», «Вест Хэма» и сборной Франции не выиграл ни одного трофея

Димитри Пайет объявил о завершении карьеры.

Димитри Пайет объявил о завершении карьеры, выступив в эфире Ligue 1+ в перерыве матча «Марсель» – «Лилль» (1:2). Произнося речь, он с трудом сдерживал слезы.

Последним клубом 38-летнего француза стал «Васко да Гама», а свой последний матч он провел в апреле прошлого года.

В ходе карьеры Пайет выступал за «Лилль », «Марсель », «Вест Хэм » и другие клубы. Также он провел 38 матчей в составе сборной Франции, с которой дошел до финала Евро-2016. За свою карьеру Пайет не завоевал ни одного трофея.