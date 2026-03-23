38-летний Пайет объявил о завершении карьеры. Экс-игрок «Марселя», «Вест Хэма» и сборной Франции не выиграл ни одного трофея
Димитри Пайет объявил о завершении карьеры, выступив в эфире Ligue 1+ в перерыве матча «Марсель» – «Лилль» (1:2). Произнося речь, он с трудом сдерживал слезы.
Последним клубом 38-летнего француза стал «Васко да Гама», а свой последний матч он провел в апреле прошлого года.
В ходе карьеры Пайет выступал за «Лилль», «Марсель», «Вест Хэм» и другие клубы. Также он провел 38 матчей в составе сборной Франции, с которой дошел до финала Евро-2016. За свою карьеру Пайет не завоевал ни одного трофея.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: L1+
Подумал о его полной противоположности - голкипере Мадрида Андрее Лунине - вчера впервые играл с капитанской повязкой (что для парня из раздолбанного войной Луганска очень нетипично) - при этом всего лишь 68 матчей за 6 сезонов, но 11 трофеев, включая 2 ЛЧ и, вероятно, самая высокая зарплата для чистого 2го вратаря.
Причём оба подхода можно понять