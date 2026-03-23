  • 38-летний Пайет объявил о завершении карьеры. Экс-игрок «Марселя», «Вест Хэма» и сборной Франции не выиграл ни одного трофея
38-летний Пайет объявил о завершении карьеры. Экс-игрок «Марселя», «Вест Хэма» и сборной Франции не выиграл ни одного трофея

Димитри Пайет объявил о завершении карьеры.

Димитри Пайет объявил о завершении карьеры, выступив в эфире Ligue 1+ в перерыве матча «Марсель» – «Лилль» (1:2). Произнося речь, он с трудом сдерживал слезы. 

Последним клубом 38-летнего француза стал «Васко да Гама», а свой последний матч он провел в апреле прошлого года. 

В ходе карьеры Пайет выступал за «Лилль», «Марсель», «Вест Хэм» и другие клубы. Также он провел 38 матчей в составе сборной Франции, с которой дошел до финала Евро-2016. За свою карьеру Пайет не завоевал ни одного трофея. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: L1+
Трофеев нет, но улицы не забудут
тот самый штрафной Пэласу - навсегда ♥️
У него был шанс играть в топе, он фанатично захотел вернуться в Марсель, а за провансцев тем не менее провёл 300 матчей и забил 100 голов при 40 передачах
Ответ Владимир Владимирович
У него был шанс играть в топе, он фанатично захотел вернуться в Марсель, а за провансцев тем не менее провёл 300 матчей и забил 100 голов при 40 передачах
Причем после Евро 2016 был невероятный шанс залететь в топ-клуб
Ответ misha___97
Причем после Евро 2016 был невероятный шанс залететь в топ-клуб
У него были свои тараканы в голове, видимо он выбирал нужный ему комфорт в угоду игры в топ клубах. Даже его трансфер в Марсель был после того, как он разругался с руководством ВХ и требованиями отпустить его.
Когда меня спросят, какие сильнейшие индивидуальные перфомансы за сезон в АПЛ ты видел, я без раздумий назову сезон 15/16 от Пайета, наравне с Суарезом 13/14 и Роналду 07/08.
Ответ TwistEdNerv
Когда меня спросят, какие сильнейшие индивидуальные перфомансы за сезон в АПЛ ты видел, я без раздумий назову сезон 15/16 от Пайета, наравне с Суарезом 13/14 и Роналду 07/08.
Не знаю что с ним было не так, почему пролетел мимо грандов. Просто немыслимо что такой игрок не взял трофея
Ответ вкус крабовых чипсов
Не знаю что с ним было не так, почему пролетел мимо грандов. Просто немыслимо что такой игрок не взял трофея
Может, не хотел быть на 2х ролях в топ-клубах.

Подумал о его полной противоположности - голкипере Мадрида Андрее Лунине - вчера впервые играл с капитанской повязкой (что для парня из раздолбанного войной Луганска очень нетипично) - при этом всего лишь 68 матчей за 6 сезонов, но 11 трофеев, включая 2 ЛЧ и, вероятно, самая высокая зарплата для чистого 2го вратаря.

Причём оба подхода можно понять
Он, и Бен Афра, конечно, те еще типы. Одного возраста, очень талантливые, но... карьеры рваные и далеки от того, что можно было ожидать. Хатем хоть трофеями разжился за карьеру.
Крутой игрок. Специфичный человек. Спасибо и успехов
(Не)Славная была охота.
