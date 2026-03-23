Лукман забил «Реалу» после 7 игр без голов. У форварда 5 мячей в 14 матчах за «Атлетико»

Адемола Лукман забил 5-й гол в составе «Атлетико».

Нигерийский форвард открыл счет в дерби с «Реалом » на 33-й минуте (1:0, второй тайм). До этого футболист не забивал в 7 матчах подряд.

Теперь на счету Лукмана 5 голов и 3 голевых передачи в 14 играх за «Атлетико » во всех турнирах. Нападающий перешел в мадридский клуб из «Аталанты» в начале февраля за 35+5 млн евро. Его подробная статистика доступна здесь .