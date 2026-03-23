Лукман забил «Реалу» после 7 игр без голов. У форварда 5 мячей в 14 матчах за «Атлетико»
Нигерийский форвард открыл счет в дерби с «Реалом» на 33-й минуте (1:0, второй тайм). До этого футболист не забивал в 7 матчах подряд.
Теперь на счету Лукмана 5 голов и 3 голевых передачи в 14 играх за «Атлетико» во всех турнирах. Нападающий перешел в мадридский клуб из «Аталанты» в начале февраля за 35+5 млн евро. Его подробная статистика доступна здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Вписался конечно в банду Симеоне просто как влитой. Шикарный трансфер провернуло руководство Атлетико.
Да, защита не какая, дали свободно расстрелять, неужели нельзя организовать защиту, тренер неужели не видит этой проблемы?
