  • Карвахаль в подкате сбил Льоренте в штрафной «Реала» после удара хавбека «Атлетико» по воротам – Маркос при падении ударился головой о газон. Судья Мунуэра не зафиксировал фол
Карвахаль в подкате сбил Льоренте в штрафной «Реала» после удара хавбека «Атлетико» по воротам – Маркос при падении ударился головой о газон. Судья Мунуэра не зафиксировал фол

Карвахаль сфолил на Льоренте в штрафной площади «Реала».

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль грубо сыграл против хавбека «Атлетико» Маркоса Льоренте в 1-м тайме матча Ла Лиги.

Игра 29-го тура чемпионата Испании проходит на «Сантьяго Бернабеу». Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:1, перерыв).

На 10-й минуте матча Карвахаль в штрафной площади «Реала» в подкате сбил Льоренте после того, как Маркос нанес удар по воротам – футболист «Атлетико» при падении ударился головой о газон. Главный арбитр матча Хосе Мунуэра Монтеро не зафиксировал нарушения правил, ВАР не вмешался в эпизод.

Спустя некоторое время Льоренте на несколько минут покинул поле.

Скриншот: трансляция Movistar

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
29 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Жуткий подкат на самом деле,если бы в обратном порядке было,это была бы точка ! Вне всяких сомнений
Жуткий подкат на самом деле,если бы в обратном порядке было,это была бы точка ! Вне всяких сомнений
Кто бы сомневался)
Кто бы сомневался
Кто бы сомневался
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
По такой чудо логике можно сносить всех подряд, кто хоть сколько-то отдален от активной фазы игры
Почему не поставили законный пенальти после этого нарушения?!
Почему не поставили законный пенальти после этого нарушения?!
Перес всё купил
Просто сравнить за что поставили реалу и за что не поставили атлетико.
У судьи к 60 минуте 11-0 по фолам сегодня, все всем понятно.
Очередная клоунада
У Реала тоже юбилей?
У Реала первый фол на 63-й минуте, кстати
Зато псевдопенку на Браиме как по расписанию поставил.
