Карвахаль в подкате сбил Льоренте в штрафной «Реала» после удара хавбека «Атлетико» по воротам – Маркос при падении ударился головой о газон. Судья Мунуэра не зафиксировал фол

Карвахаль сфолил на Льоренте в штрафной площади «Реала».

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль грубо сыграл против хавбека «Атлетико» Маркоса Льоренте в 1-м тайме матча Ла Лиги .

Игра 29-го тура чемпионата Испании проходит на «Сантьяго Бернабеу». Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:1, перерыв).

На 10-й минуте матча Карвахаль в штрафной площади «Реала » в подкате сбил Льоренте после того, как Маркос нанес удар по воротам – футболист «Атлетико » при падении ударился головой о газон. Главный арбитр матча Хосе Мунуэра Монтеро не зафиксировал нарушения правил, ВАР не вмешался в эпизод.

Спустя некоторое время Льоренте на несколько минут покинул поле.

