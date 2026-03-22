  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Мунуэра не повелся на симуляцию Винисиуса. Жульничеству нет места в футболе». Экс-судья Фернандес о падении вингера «Реала» на краю штрафной «Атлетико»
Фото
22

«Мунуэра не повелся на симуляцию Винисиуса. Жульничеству нет места в футболе». Экс-судья Фернандес о падении вингера «Реала» на краю штрафной «Атлетико»

Экс-судья Фернандес: Монтеро не повелся на симуляцию Винисиуса.

Бывший арбитр Павел Фернандес отреагировал на эпизод с падением Винисиуса на краю штрафной «Атлетико» в первые минуты матча Ла Лиги (0:1, первый тайм).

 Вингер «Реала» оказался на газоне после контакта с Робеном Ле Норманом. 

«Винисиуса простили и не показали ему желтую карточку. Первый заход в штрафную – и первый нырок бразильца при контакте с Робеном Ле Норманом

Хосе Луис Мунуэра Монтеро не повелся на симуляцию. Жульничеству нет места в футболе», – написал Фернандес. 

Изображение: кадр из трансляции Movistar

Кто выиграет ЛЧ?42369 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Павла Фернандеса в Х
Павел Фернандес
logoЛа Лига
Хосе Мунуэра Монтеро
logoВинисиус Жуниор
logoсудьи
logoРобен Ле Норман
logoАтлетико
logoРеал Мадрид
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Симулянту даже жёлтую не показали:)🤣🤣🤣
Комментарий скрыт
Нудила, ты опять выходишь на связь?
Почему этому Винисиусу за явную симуляцию ЖК не показал судья?
Чтобы не ныл
Желтая-это уже расизм. Она,цвета банана.
Мерзкие дельфины. Что наш (питерский) придурошный, что мадридский.
Ещё есть альнасоровский дельфин.
Этот Монтеро, что, расист ?!?
Нет, это ты просто школьник )
В кое-то веки,наглой симуляции Вини Жуниора не поверили. Браво 👏🏼 судьи
Колонию для пожизненно осужденных назвали в честь винисиуса
Хоть и игрок матча,он не сделал ничего в этом матче за исключением этого гола ,хотя и в этом голе большая заслуга Трента. Игроком матча был бы Вальверде если бы не это клоунское удаление
Читайте новости футбола в любимой соцсети
