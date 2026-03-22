«Мунуэра не повелся на симуляцию Винисиуса. Жульничеству нет места в футболе». Экс-судья Фернандес о падении вингера «Реала» на краю штрафной «Атлетико»

Экс-судья Фернандес: Монтеро не повелся на симуляцию Винисиуса.

Бывший арбитр Павел Фернандес отреагировал на эпизод с падением Винисиуса на краю штрафной «Атлетико » в первые минуты матча Ла Лиги (0:1, первый тайм).

Вингер «Реала » оказался на газоне после контакта с Робеном Ле Норманом.

«Винисиуса простили и не показали ему желтую карточку. Первый заход в штрафную – и первый нырок бразильца при контакте с Робеном Ле Норманом .

Хосе Луис Мунуэра Монтеро не повелся на симуляцию. Жульничеству нет места в футболе», – написал Фернандес.

