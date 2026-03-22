Винисиус упал на краю штрафной «Атлетико» после контакта с Ле Норманом на 3-й минуте матча Ла Лиги. Судья Мунуэра не назначил пенальти

Винисиус пытался заработать пенальти в начале матча с «Атлетико».

Винисиус упал на краю штрафной «Атлетико » после контакта с Робеном Ле Норманом на 3-й минуте матча Ла Лиги (0:0, первый тайм).

Главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро проигнорировал падение вингера «Реала » и не стал останавливать игру. Мяч после этого пришел к Дани Карвахалю, который нанес удар по воротам. Хуан Муссо отразил эту попытку.

Изображение: кадр из трансляции Movistar