  • Винисиус упал на краю штрафной «Атлетико» после контакта с Ле Норманом на 3-й минуте матча Ла Лиги. Судья Мунуэра не назначил пенальти
Винисиус пытался заработать пенальти в начале матча с «Атлетико».

Винисиус упал на краю штрафной «Атлетико» после контакта с Робеном Ле Норманом на 3-й минуте матча Ла Лиги (0:0, первый тайм). 

Главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро проигнорировал падение вингера «Реала» и не стал останавливать игру. Мяч после этого пришел к Дани Карвахалю, который нанес удар по воротам. Хуан Муссо отразил эту попытку.

Изображение: кадр из трансляции Movistar

Кто выиграет ЛЧ?42246 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Там ничего не было. К чему вообще новость
Ответ Дядя ТУРА
Там ничего не было. К чему вообще новость
Даже повтора не было ))
Это точно !
Ответ Дядя ТУРА
Там ничего не было. К чему вообще новость
В любом случае, на скрине очевидно, что контакт до штрафной
Ну это разве не ЖК парню у которого украли ЗМ? Как же такое раздражает.
кажется начинается!
0_О
Почему два разных судьи в новостях о непенальти?
Скриншот даёт исчерпывающую информацию об эпизоде
Мерзкий симулянт. Фактос
Юноша хочет Оскар, как и его кент по пигментации...
Новости словно с линии фронта.
Карвахаль сбил, а Вини сам упал.
Можно заголовки нейтральней, вы не о РПЛ, Барса не Краснодар, вам не платят за это.
