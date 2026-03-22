«Льоренте, надень очки!» Фанаты «Реала» скандировали кричалку о хавбеке «Атлетико» в дерби. Маркос рассказывал, что не носит солнцезащитные очки на улице

Фанаты «Реала» троллили Маркоса Льоренте во время дерби.

Болельщики «Реала» скандировали шуточную кричалку о полузащитнике «Атлетико» Маркосе Льоренте в 1-м тайме дерби.

«Реал» принимает «Атлетико » в матче 29-го тура Ла Лиги (0:1, первый тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 19-й минуте матча Льоренте временно покинул поле из-за проблем с самочувствием – за несколько минут до этого он упал в штрафной после подката со стороны защитника «Реала » Даниэля Карвахаля. Болельщики «сливочных» в этот момент начали скандировать: «Льоренте, надень очки!»

Ранее Льоренте рассказал , что носит солнцезащитные очки только в помещении: «Они не пропускают лучи в глаза. Это биология, а не мое мнение».

Льоренте о словах про очки: «Многие не поймут – не все готовы подвергать сомнению то, чему их учили. Очки от искусственного света – не биохакерская мода, а необходимость, синий свет токсичен»