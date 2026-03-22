«Льоренте, надень очки!» Фанаты «Реала» скандировали кричалку о хавбеке «Атлетико» в дерби. Маркос рассказывал, что не носит солнцезащитные очки на улице

Фанаты «Реала» троллили Маркоса Льоренте во время дерби.

Болельщики «Реала» скандировали шуточную кричалку о полузащитнике «Атлетико» Маркосе Льоренте в 1-м тайме дерби.

«Реал» принимает «Атлетико» в матче 29-го тура Ла Лиги (0:1, первый тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 19-й минуте матча Льоренте временно покинул поле из-за проблем с самочувствием – за несколько минут до этого он упал в штрафной после подката со стороны защитника «Реала» Даниэля Карвахаля. Болельщики «сливочных» в этот момент начали скандировать: «Льоренте, надень очки!»

Ранее Льоренте рассказал, что носит солнцезащитные очки только в помещении: «Они не пропускают лучи в глаза. Это биология, а не мое мнение».

Льоренте о словах про очки: «Многие не поймут – не все готовы подвергать сомнению то, чему их учили. Очки от искусственного света – не биохакерская мода, а необходимость, синий свет токсичен»

А почему они не кричат Вини, чтобы он надел очки для ныряния
Ну он там жёстко упал головой об газон.
Ответ Евгений Сидоров
Ну он там жёстко упал головой об газон.
Как и все владельцы шапочек из фольги.
Как минимум там вар должен был вмешаться, в ЛЧ даже после удара по воротом за такое прыганье в ноги 3 раза на групповом этапе пенку ставили. Один раз вместе с удалением.
Болельщики Реала,видят футбол только в одной плоскости,со словами у нас 15 лч. Когда их игрок является дайвером мирового уровня,они ничего почему-то не видят
Не понимаю наших фанатов, сами же выгнали Льоренте, я бы оставил вместо Себальоса)
Рекомендуем
Главные новости
Диуф об обжаловании победы Марокко в Кубке Африки: «Сенегал доверяет CAS. Мы законные чемпионы – выиграли на поле, и это главное»
54 минуты назад
1000-я шайба Овечкина, «Ман Сити» взял Кубок лиги, «Реал» обыграл «Атлетико», победы «Зенита», «Локо» и «Спартака», Гуменник и Захарова выиграли произвольные, 901-й гол Месси и другие новости
сегодня, 06:10
Помните Зидана в сборной Франции? Мы разыгрываем его ретрофутболку
сегодня, 06:00Тесты и игры
Расулов об 1:3: «Динамо» готовилось к «Зениту», разбирало его сильные и слабые стороны. Будем смотреть, почему получился такой результат»
сегодня, 05:31
17-летний Маринкин о дебюте в старте «Динамо» против «Зенита»: «Не было волнения, занимаюсь футболом 14 лет. Если боишься играть, зачем выходить на поле?»
сегодня, 04:37
Аршавин о Сперцяне: «Очень сильный игрок, который перерос РПЛ»
сегодня, 04:19
Самый лысый тест – назовете тренеров, блистающих не только тактически?
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Реал» обыграл «Атлетико» в Ла Лиге впервые с 2022-го. Было 4 ничьих и 2 поражения
сегодня, 03:32
Экс-судья Фернандес о подкате Карвахаля: «То, что Льоренте успел нанести удар, не отменяет фола. Это пенальти»
сегодня, 02:59
Беллингем о 3:2 с «Атлетико»: «Реал» играл здорово в последних 2-3 матчах, поэтому мы выигрываем»
сегодня, 01:36
Ко всем новостям
Последние новости
«Евсеев — босс и в бытовых вопросах, и на поле. Прямолинейный человек». Глушков о тренере «Махачкалы»
11 минут назад
Мостовой о «Спартаке» и 2:0 с «Оренбургом»: «Могли еще забить – контролировали игру, были хорошие контратаки»
34 минуты назад
Андрей Аршавин: «Для ЦСКА лучше, чтобы Мойзес извинился и они с Челестини пожали руки. Армейцы с бразильцем и без — разные команды»
сегодня, 06:21
Де Рон – рекордсмен по матчам (436) за «Аталанту». Хавбек обогнал Беллини
сегодня, 05:57
Руденко о «Локо»: «Будем бороться за самые высокие места»
сегодня, 05:44
Вратарь «Акрона» Тереховский об 1:5 от «Локо»: «Мир не рухнул. Когда выручал, Дзюба говорил, что я молодец»
сегодня, 05:17
Первая лига. «Торпедо» в гостях у «Челябинска», «Родина» сыграет с «Чайкой»
сегодня, 05:05
Экс-судья Бурруль о пенальти «Реала»: «Ганцко сбил Браима, фол очевиден»
сегодня, 04:58
«Динамо» стало партнером бренда напитков «Ашкуди Энерджи»
сегодня, 04:00Фото
Тедеев о 1:5 с «Локо»: «Стыдно. Такое впервые с тех пор, как я работаю с «Акроном»
сегодня, 03:46
Рекомендуем