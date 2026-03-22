Артета о 0:2 с «Сити» в финале Кубка лиги: «Это больно, «Арсенал» очень хотел завоевать трофей. Нужно использовать этот огонь внутри в ближайшие два месяца»

Артета о 0:2 с «Сити»: больно, «Арсенал» очень хотел завоевать Кубок лиги.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о поражении в финале Кубка английской лиги против «Манчестер Сити » (0:2).

«Мне больно, особенно за наших игроков и болельщиков, потому что мы очень хотели сегодня завоевать этот трофей. Это были два совершенно разных тайма, особенно первый, когда, думаю, мы были лучше соперника и имели два лучших момента в матче. Мы этим не воспользовались. Нужно отдать им должное за то, что они сделали. Очень грустный день».

О том, жалеет ли он о том, что выпустил Кепу в старте

«Я принял решение перед игрой, исходя из того, что он делал на протяжении всего сезона, а также из того, что он играл в этом турнире и помог нам оказаться там, где мы сейчас. Было бы очень несправедливо выбрать кого-то другого».

О завершении беспроигрышной серии «Арсенала»

«У нас было восемь потрясающих месяцев. Сегодняшний день – разочарование. Нам нужно использовать этот огонь внутри в ближайшие два месяца, чтобы провести невероятный сезон», – сказал Артета в интервью 5 Live.