  • Артета о 0:2 с «Сити» в финале Кубка лиги: «Это больно, «Арсенал» очень хотел завоевать трофей. Нужно использовать этот огонь внутри в ближайшие два месяца»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о поражении в финале Кубка английской лиги против «Манчестер Сити» (0:2). 

«Мне больно, особенно за наших игроков и болельщиков, потому что мы очень хотели сегодня завоевать этот трофей. Это были два совершенно разных тайма, особенно первый, когда, думаю, мы были лучше соперника и имели два лучших момента в матче. Мы этим не воспользовались. Нужно отдать им должное за то, что они сделали. Очень грустный день».

О том, жалеет ли он о том, что выпустил Кепу в старте

«Я принял решение перед игрой, исходя из того, что он делал на протяжении всего сезона, а также из того, что он играл в этом турнире и помог нам оказаться там, где мы сейчас. Было бы очень несправедливо выбрать кого-то другого».

О завершении беспроигрышной серии «Арсенала»

«У нас было восемь потрясающих месяцев. Сегодняшний день – разочарование. Нам нужно использовать этот огонь внутри в ближайшие два месяца, чтобы провести невероятный сезон», – сказал Артета в интервью 5 Live.

Если Артета ничего не сказал про доминирование, значит совсем неудачный матч для Арсенала )
Сперва фанаты Арсенала. Мы возьмём квадрупл. Лекс уже пишит, нам не нужен был этот второстепенный кубок 🤣🤣 Так у Арсенала ничего нет. Любой трофей за счастье. А уже носом крутят. Этот не надо....ну ну. Ждём Такой же квадрупл в АПЛ.
типичные болельщики Арсенала, необоснованное высокомерие зашкаливает
открой стримы лекса, он еще месяц назад говорил, кубок лиги приятно, но по большому счету насрать, если проиграем ничего страшного.
Артета ты о чем? Многие болелы Арсенала из спортса говорят, что на трофей им этот пофиг был)
Мало кто из местных болел Арса говорил, что это ненужный трофей, в основном глорики какие то. Да, это далеко не топ трофей, но трофей, обидно. Но я особо другого и не ожидал, с КАЛом у Арсенала вообще дела как то отвратительно складываются, в отличии от того же КА.
Еще до матча я написал в комментах, что с Аррисабалагой на воротах будет тревожно, что лучше бы играл Райя, что финал — не место для экспериментов. Так как Давид монументально проводит сезон, а Кепа в своих матчах не был достаточно хорош в простых ситуациях. Зачем было в важнейшем матче выпускать запасного вратаря? Это же не игра против клуба из Чемпионшипа, когда нужна ротация, а финал с «Ман Сити»! Странный шаг от Артеты. В решающем матче на воротах нужен сильнейший голкипер. И пусть 2-й вратарь обижается на то, что ему не дали сыграть в финале. Цель клуба — повысить шансы на завоевание трофея, а не угодить 2-му номеру. Аррисабалага и приходил в команду исполнять роль подстраховщика Райи. Но и только лишь вратаря во всем обвинять нельзя. Ведь Сака, Хавертц, Дьокереш тоже провалили игру. Лишь только к Салиба нет претензий. По xG «Арсенал» наиграл на поражение. Короче говоря, никто не удивился тому, что «Арсенал» слил «Ман Сити» в финале КАФЛ. Одни этого боялись, а другие этого ожидали. Едем дальше. Если не выиграем КА и ЛЧ, то переживем. А вот не выиграть АПЛ — непозволительно.
Я так понимаю Кепа виноват, что Арсенал ничего не забил. Или он виноват в пропущенных голах?
Так у Сити такой же второй вратарь играл Траффорд. Вполне логично ставить в финале того вратаря, который и прошел в кубке весь путь.
В спорте высших достижений нет справедливости. Жаль что Артета до сих пор этого не понял.
Если целью являлось не выиграть трофей, а угодить Кепе с игровой практикой в финале, так как он ее «заслужил». То цель достигнута.
Именно.
Мне не понятны эти шутки про квадрупл. Ни болелы ни игроки ни тренер про это не говорили. Все понимают какой Арсенал и хотят выиграть в первую очередь АПЛ или может ЛЧ
Сами хейтеры в какой то момент поставили ярлык в этом сезоне на квадрупл и сами смеются , что этого не случилось.
У Ливерпуля было тоже самое, но уверен что и болельщики Арсенала смеялись с этого, так что принимайте ответочку
Я во втором тайме только от Калафьори искорку увидел, какой огонь?
После проигрыша, разгорелся .
Такое бывает.
Но в футбол играть, не кулаками махать *

* кулаки, это к парижанам и Дзюбе)
А как хотел? А где увидел огонь Артета? То есть когда огонь то каждая вторая передача сопернику, проиграны все единоборство, нет подходов к воротам соперника... Это огонь? И как с этим огнём пройти Спортинг? Или как не проиграть Сити после паузы? Играя у своей штрафной и отбиваясь?
Артета видимо взял у Пепа еще и желание мудрить в важных матчах
Артета: "Мне больно, потому что мы очень хотели завоевать хотя бы этот трофей"
