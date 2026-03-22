  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пеп о том, что пнул рекламный щит после 1-го гола «Ман Сити»: «Я пока не ИИ, а человек. Я буду праздновать»
17

Пеп о том, что пнул рекламный щит после 1-го гола «Ман Сити»: «Я пока не ИИ, а человек. Я буду праздновать»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола с иронией прокомментировал свое празднование первого гола «горожан» в финале Кубка английской лиги.

«Ман Сити» выиграл трофей в 9-й раз, обыграв в финале «Арсенал» со счетом 2:0. Нико О’Райли сделал дубль.

Празднуя первый гол «Манчестер Сити» на 60-й минуте, Пеп подпрыгнул и пнул рекламный щит.

«Я буду праздновать, я не искусственный интеллект – пока что. Я человек», – сказал Гвардиола после матча.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: City Xtra
logoМанчестер Сити
logoПеп Гвардиола
logoКубок английской лиги
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
Искусственный интеллект
logoНико О'Райли
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ответ micka
PepGPT
Для тренеров чисто) PepGPT помоги мне с тактикой на матч против Арсенала))
пеп гвардиола - жалкая пародия

талалаев - неповторимый оригинал..
Скоро появится тренер ИИ, может он сможет противостоять Пепу))
Ответ Timur831
Скоро появится тренер ИИ, может он сможет противостоять Пепу))
Ну пепу сможет, а чё он против Ташуева делать будет?
Ответ Timur831
Скоро появится тренер ИИ, может он сможет противостоять Пепу))
Противостоять Пепу может по-настоящему умный тренер, который или привнесёт лучше чем то что предлагает Пеп, или улучшить тот что предлагает Пеп.

Я действительно не вижу тренера нового поколения. Все какие то отсталые копирки друг друга.

Если будет тренер ИИ он сможет привносить новые детали в игре команды на поле, реальные многоборье даки комбинации с учётом позиции расстановок соперников, в любом построении есть места для манёвра поиска слабостей и прочее, анализ во время игры то где как расположен и под это походу игры менять стратегию, использование сильнейших качеств атакующих игроков и обороняющих, использование слабостей топ игроков соперника, многоходовки комбинации при разыгрывание мяча и прочее.

В большей степени футбольный интеллект действующих бывших игроков, тупизной примитивный, нужен отличительный интеллект.

Сейчас везде ленивый бей беги, потенциал стратегического мышление и подхода к любому игроку своему чужому, стилю и схемам своих и других, на очень примитивном уровне. Многие играют три раза в неделю, никто не хочет умственной работы.

Пока роботы не стали играть вместо людей, а это будет рано или поздно, должен появится разумные менеджеры, если успеют, так как влияние нейронов громадно с каждым днём.
Это был рекламный щит ИИ.
Самое главное мяч не пинать на трибуны...
Главное, чтобы Пеп нашел себя прежнего.
Ему просто похер, на мнениях других, на колебание репутации и тем более с материальной стороны. Нужно купить лавой? Не вопрос.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
