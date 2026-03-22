Пеп о том, что пнул рекламный щит после 1-го гола «Ман Сити»: «Я пока не ИИ, а человек. Я буду праздновать»

Пеп о праздновании в матче с «Арсеналом»: я человек, а не ИИ.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола с иронией прокомментировал свое празднование первого гола «горожан» в финале Кубка английской лиги.

«Ман Сити » выиграл трофей в 9-й раз, обыграв в финале «Арсенал » со счетом 2:0. Нико О ’Райли сделал дубль.

Празднуя первый гол «Манчестер Сити» на 60-й минуте, Пеп подпрыгнул и пнул рекламный щит.

«Я буду праздновать, я не искусственный интеллект – пока что. Я человек», – сказал Гвардиола после матча.