Пеп о том, что пнул рекламный щит после 1-го гола «Ман Сити»: «Я пока не ИИ, а человек. Я буду праздновать»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола с иронией прокомментировал свое празднование первого гола «горожан» в финале Кубка английской лиги.
«Ман Сити» выиграл трофей в 9-й раз, обыграв в финале «Арсенал» со счетом 2:0. Нико О’Райли сделал дубль.
Празднуя первый гол «Манчестер Сити» на 60-й минуте, Пеп подпрыгнул и пнул рекламный щит.
«Я буду праздновать, я не искусственный интеллект – пока что. Я человек», – сказал Гвардиола после матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: City Xtra
талалаев - неповторимый оригинал..
Я действительно не вижу тренера нового поколения. Все какие то отсталые копирки друг друга.
Если будет тренер ИИ он сможет привносить новые детали в игре команды на поле, реальные многоборье даки комбинации с учётом позиции расстановок соперников, в любом построении есть места для манёвра поиска слабостей и прочее, анализ во время игры то где как расположен и под это походу игры менять стратегию, использование сильнейших качеств атакующих игроков и обороняющих, использование слабостей топ игроков соперника, многоходовки комбинации при разыгрывание мяча и прочее.
В большей степени футбольный интеллект действующих бывших игроков, тупизной примитивный, нужен отличительный интеллект.
Сейчас везде ленивый бей беги, потенциал стратегического мышление и подхода к любому игроку своему чужому, стилю и схемам своих и других, на очень примитивном уровне. Многие играют три раза в неделю, никто не хочет умственной работы.
Пока роботы не стали играть вместо людей, а это будет рано или поздно, должен появится разумные менеджеры, если успеют, так как влияние нейронов громадно с каждым днём.