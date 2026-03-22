Гвардиола выиграл 40-й трофей в качестве тренера. Больше только у Фергюсона – 49

«Манчестер Сити» под руководством испанца завоевал Кубок английской лиги, обыграв в финале «Арсенал» (2:0). 

Гвардиола – второй тренер, достигший этой отметки. Первым был Алекс Фергюсон – у шотландца, возглавлявшего «МЮ» и «Абердин», 49 трофеев. 

За свою карьеру Пеп работал в «Барселоне» (14 трофеев), «Баварии» (7) и «Манчестер Сити» (19). 

С «Барселоной» он трижды выиграл Ла Лигу, два раза Кубок Испании, три раза Суперкубок Испании, дважды Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира. 

С «Баварией» Пеп трижды взял Бундеслигу, дважды Кубок Германии и по разу Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира. 

С «Сити» Гвардиола 6 раз становился чемпионом Англии, 5 раз выигрывал Кубок лиги, трижды брал Суперкубок Англии, дважды завоевывал Кубок Англии, а также становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка Европы и клубного чемпионата мира. 

19 трофей Пепа за 10 лет в клубе, может достойно уходить. Рад, что получилось чашку оформить, хоть и не супер важную.

А вообще надеюсь, что Пеп еще годик с нами побудет, нужно 20 чашек для ровного числа.

Ответ Moonchesterr
Кубок Англии возьмёт будет и 20 для ровного числа
Ответ Рустем Мухаметзянов
Было бы славно!
Пеп лучший !! Еще молод , обгонит 100%
Ответ cektor
ну обгонит,но это же разная статистика совершенно.Все равно САФ останется номером один
Ответ Минусовой
За 26 лет САФ всего дважды побеждал в ЛЧ, даже в топ 5 тренеров не войдет, без обид
Великолепный тренер! БРАВО! А некоторые пустышки смеют критиковать его и насмехаться…
Гвардиоле 55, а Ферги закончил когда ему было 72, то есть у Ферги два раза дольше тренировал
Ответ Timur831
Ферги просто клоун,это физрук в 72 года меньше достиг чем Гвардиола
Ответ Минусовой
Я не хотел принизит Ферги, он выдающийся тренер, хотел просто масштаб Пепа показать
Для тренера молод ещё, обойдëт Ферги если без форс мажоров
Подсластили пилюлю Пепу
Ответ Rule1
Но.
Не переношу Сити, но Арсеналу за зазнайство по делОм!... Артема и сам Арсенал потому что так себе...
Хочу,чтобы у Артеиы были трофеи Кубок незрелищности и Тень Венгера
Пеп о 2:0 в финале Кубка лиги: «Артета создал почти непобедимую команду, первые 15 минут «Арсенал» душил нас. Выигрывать трофеи каждый раз кажется все сложнее»
сегодня, 19:50
У Артеты 9 поражений, 4 победы и 3 ничьих в 16 матчах против Гвардиолы
сегодня, 19:02
