Гвардиола выиграл 40-й трофей в качестве тренера. Больше только у Фергюсона – 49

Гвардиола выиграл 40 трофеев в качестве тренера.

Пеп Гвардиола выиграл 40-й трофей в своей тренерской карьере.

«Манчестер Сити» под руководством испанца завоевал Кубок английской лиги, обыграв в финале «Арсенал » (2:0).

Гвардиола – второй тренер, достигший этой отметки. Первым был Алекс Фергюсон – у шотландца, возглавлявшего «МЮ » и «Абердин», 49 трофеев.

За свою карьеру Пеп работал в «Барселоне» (14 трофеев), «Баварии» (7) и «Манчестер Сити» (19).

С «Барселоной» он трижды выиграл Ла Лигу , два раза Кубок Испании, три раза Суперкубок Испании, дважды Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

С «Баварией» Пеп трижды взял Бундеслигу, дважды Кубок Германии и по разу Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

С «Сити» Гвардиола 6 раз становился чемпионом Англии, 5 раз выигрывал Кубок лиги, трижды брал Суперкубок Англии, дважды завоевывал Кубок Англии, а также становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка Европы и клубного чемпионата мира.