  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Игорь Дивеев: «База «Зенита» намного лучше, чем у ЦСКА, – питание, тренажерный зал, минута до поля. В плане коллектива команды одинаковые – перешел и как будто уже месяц тут был»
32

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев заявил, что тренировочная база сине-бело-голубых намного лучше, чем у ЦСКА.

Дивеев перешел из ЦСКА в «Зенит» зимой в обмен на аргентинского форвард Лусиано Гонду.

«Я перешел в эту команду и как будто был тут уже месяц. Хорошо встретили иностранцы, русские, тренеры, персонал. Ванья Дркушич – первый, кто меня встретил. С ним как будто пять лет знакомы.

Если сравнивать с ЦСКА, одинаковые команды в плане общения, в плане коллектива. Никого не хотел бы выделять, в этом плане все одинаково. Здесь меня отлично встретили. Не буду скрывать, у «Зенита» база намного лучше в плане всего – питание, тренажерный зал, минута до поля», – сказал Дивеев.

Кто выиграет ЛЧ?42186 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: РИА Новости
logoИгорь Дивеев
logoпремьер-лига Россия
logoВанья Дркушич
РИА Новости
logoЦСКА
logoЗенит
32 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Спецом приглядываю за Дивеевым и всё никак не пойму, чего они от такого полезного лося в обороне так легко отказались то.
Ответ Нехоботов
Не говори, тем более свой паспортист, и всего 26 лет
Ответ Нехоботов
хрустальный, говорят.
Да уж, отдать Дивеева - который и лучший русский ЦЗ, и адекватный по общению. И получить Гонду взамен, который через годик куда-нибудь свалит. Это конечно полный провал. Может финансово копейку и заработал ЦСКА, но точно ослаб.
Ответ dreamstep
Ничего не заработал
Доплаты не было

Но и говорить о потерях нельзя, Гонду топ форвард, вопрос времени когда начнет регулярно забивать
Ответ SMART789
Что же у вас не заиграл топ форвард? Отдали лавочника за основного цз с постоянной практикой и игроком сборной )
Как в том анекдоте: "... но как пожар, хоть увольняйся!"
ТЫ еще в тарасовке не был, там крутой борщ)))
Ответ Б81
В цветах Зенита нет борща
Дивеев красавец! Как тут с детства
если на сборах много лажал, то в последних играх очень солидно в обороне играет, но 1-2 раза за игру может выдать неточный пас, где-то в ЛЧ могут за такое наказывать, но в РПЛ прощают
А мне интересно, что за нововведение с аутами на Дивеева у чужой штрафной
Ответ andrew.p
Наигрывают
У ЦСКА базе 50 лет, новую строят сейчас
Вот по этой причине Мойзес и взбунтовался.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионский «Ювентус» 2010-х – помните, кто там играл?
4 минуты назадТесты и игры
«Барселона» опережает «Реал» на 4 очка после 29 туров Ла Лиги
4 минуты назад
Чемпионат Испании. «Реал» против «Атлетико», «Барселона» одолела «Райо», «Сельта» сыграла 3:4 с «Алавесом»
7 минут назадLive
«Реал» вырвал победу над «Атлетико» – 3:2! Винисиус сделал дубль, Вальверде забил и удалился
8 минут назад
«Интер» лидирует в Серии А после 30 туров, набрав 69 очков. «Милан» отстает на 6 баллов, «Наполи» – на 7, «Комо» – на 12, «Ювентус» – на 15
12 минут назад
Вальверде получил прямую красную за удар Баэне сзади по ноге в дерби с «Атлетико»
13 минут назадФото
Чемпионат Италии. «Интер» сыграл вничью с «Фиорентиной», «Рома» одолела «Лечче», «Комо» забил 5 голов «Пизе»
22 минуты назад
У Винисиуса 29 (17+12) очков в 43 матчах за «Реал». Вингер сделал дубль в дерби с «Атлетико»
28 минут назад
«Реал» получил пенальти за подножку Ганцко на Браиме в штрафной «Атлетико». Винисиус реализовал 11-метровый
41 минуту назадФото
Карвахаль в подкате сбил Льоренте в штрафной «Реала» после удара хавбека «Атлетико» по воротам – Маркос при падении ударился головой о газон. Судья Мунуэра не зафиксировал фол
сегодня, 20:58Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Реал» выиграл 5 матчей подряд во всех турнирах, сегодня – 3:2 с «Атлетико»
2 минуты назад
У Симеоне 22 поражения, 15 побед и 13 ничьих в 50 матчах против «Реала» за тренерскую карьеру
5 минут назад
У «Интера» 3 ничьих и поражение от «Милана» в 4 последних матчах. Сегодня – 1:1 с «Фиорентиной»
15 минут назад
«Реал» пробил 14 пенальти в 29 турах Ла Лиги – реализовали 11
20 минут назад
У Вальверде 6 голов в 5 последних матчах. Хавбек «Реала» забил «Атлетико»
23 минуты назад
«Интер» упустил победу над «Фиорентиной» – 1:1. Ндур ответил на гол Эспозито
23 минуты назад
Чемпионат Франции. «Марсель» уступил «Лиллю», «Нант» проиграл «Страсбуру», «Монако» Головина обыграло «Лион» в гостях
24 минуты назад
38-летний Пайет объявил о завершении карьеры. Экс-игрок «Марселя», «Вест Хэма» и сборной Франции не выиграл ни одного трофея
42 минуты назад
Лукман забил «Реалу» после 7 игр без голов. У форварда 5 мячей в 14 матчах за «Атлетико»
54 минуты назад
«Снова вторые, оле-оле!» Фанаты «Сити» скандировали в адрес «Арсенала» после победы в финале Кубка лиги
сегодня, 20:57
Рекомендуем