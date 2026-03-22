Игорь Дивеев: «База «Зенита» намного лучше, чем у ЦСКА, – питание, тренажерный зал, минута до поля. В плане коллектива команды одинаковые – перешел и как будто уже месяц тут был»

Игорь Дивеев: база «Зенита» намного лучше, чем у ЦСКА.

Защитник «Зенита » Игорь Дивеев заявил, что тренировочная база сине-бело-голубых намного лучше, чем у ЦСКА.

Дивеев перешел из ЦСКА в «Зенит» зимой в обмен на аргентинского форвард Лусиано Гонду.

«Я перешел в эту команду и как будто был тут уже месяц. Хорошо встретили иностранцы, русские, тренеры, персонал. Ванья Дркушич – первый, кто меня встретил. С ним как будто пять лет знакомы.

Если сравнивать с ЦСКА , одинаковые команды в плане общения, в плане коллектива. Никого не хотел бы выделять, в этом плане все одинаково. Здесь меня отлично встретили. Не буду скрывать, у «Зенита» база намного лучше в плане всего – питание, тренажерный зал, минута до поля», – сказал Дивеев.