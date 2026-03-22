Игорь Дивеев: «База «Зенита» намного лучше, чем у ЦСКА, – питание, тренажерный зал, минута до поля. В плане коллектива команды одинаковые – перешел и как будто уже месяц тут был»
Дивеев перешел из ЦСКА в «Зенит» зимой в обмен на аргентинского форвард Лусиано Гонду.
«Я перешел в эту команду и как будто был тут уже месяц. Хорошо встретили иностранцы, русские, тренеры, персонал. Ванья Дркушич – первый, кто меня встретил. С ним как будто пять лет знакомы.
Если сравнивать с ЦСКА, одинаковые команды в плане общения, в плане коллектива. Никого не хотел бы выделять, в этом плане все одинаково. Здесь меня отлично встретили. Не буду скрывать, у «Зенита» база намного лучше в плане всего – питание, тренажерный зал, минута до поля», – сказал Дивеев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: РИА Новости
32 комментария
Доплаты не было
Но и говорить о потерях нельзя, Гонду топ форвард, вопрос времени когда начнет регулярно забивать
Вот по этой причине Мойзес и взбунтовался.