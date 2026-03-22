АПЛ о расистских оскорблениях в адрес Гертрюйды: «Расизму нет места в футболе и обществе. Виновные столкнутся с самыми серьезными последствиями»

АПЛ о расизме в адрес Гертрюйды: дискриминации нет места в обществе.

АПЛ осудила расистские оскорбления в адрес защитника «Сандерленда » Лутсхарела Гертрюйды во время матча с «Ньюкаслом».

Игру 31-го тура АПЛ на «Сент-Джеймс Парк» приостанавливали во 2-м тайме после сообщения Гертрюйды о дискриминационных оскорблениях со стороны болельщиков.

«Премьер-лига предложила полную поддержку Лутсхарелу Гертрюйде после того, как он пожаловался на расистские оскорбления во время сегодняшнего матча между «Ньюкаслом » и «Сандерлендом».

В нашей игре и в обществе нет места расизму, и любые лица, признанные виновными в дискриминации, столкнутся с самыми серьезными последствиями. Мы призываем людей сообщать о дискриминации как на стадионах, так и в сети», – говорится в заявлении лиги.