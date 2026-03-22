Месси забил 71-й гол со штрафного и обошел Пеле. До рекорда Жуниньо – 6 мячей, у Роналду 64 гола

Месси обошел Пеле по голам со штрафных ударов.

Форвард «Интер Майами » Лионель Месси забил гол прямым ударом со штрафного в матче МЛС с «Нью-Йорк Сити » (3:2).

Всего за карьеру аргентинец забил 71 мяч со штрафных и по этому показателю обошел Пеле (70), выйдя на чистое второе место.

Рекордсмен по этому показателю – Жуниньо Пернамбукано с 77 голами.

На счету нападающего «Аль-Насра » и сборной Португалии Криштиану Роналду 64 мяча, забитых со штрафных.