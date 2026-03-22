Месси забил 71-й гол со штрафного и обошел Пеле. До рекорда Жуниньо – 6 мячей, у Роналду 64 гола
Месси обошел Пеле по голам со штрафных ударов.
Форвард «Интер Майами» Лионель Месси забил гол прямым ударом со штрафного в матче МЛС с «Нью-Йорк Сити» (3:2).
Всего за карьеру аргентинец забил 71 мяч со штрафных и по этому показателю обошел Пеле (70), выйдя на чистое второе место.
Рекордсмен по этому показателю – Жуниньо Пернамбукано с 77 голами.
На счету нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду 64 мяча, забитых со штрафных.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Там и про ЗМ, и про ЗБ было, и про трофеи со сборной. Вроде как даже поумнели к 2026-му, пока помалкивают. Разве что перефорс про «последний танец» пытаются робко прокинуть🤣
Зато Роналду догоняет Месси по другому критерию, а именно по пенальти. Роналду забил 108 голов с пенальти после 30 лет, а у Месси 112 голов с пенальти за всю карьеру.
Жуниньо можно попытаться достать и тогда это будет недосягаемый рекорд😎