  • Месси забил 71-й гол со штрафного и обошел Пеле. До рекорда Жуниньо – 6 мячей, у Роналду 64 гола
Месси забил 71-й гол со штрафного и обошел Пеле. До рекорда Жуниньо – 6 мячей, у Роналду 64 гола

Месси обошел Пеле по голам со штрафных ударов.

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси забил гол прямым ударом со штрафного в матче МЛС с «Нью-Йорк Сити» (3:2).

Всего за карьеру аргентинец забил 71 мяч со штрафных и по этому показателю обошел Пеле (70), выйдя на чистое второе место.

Рекордсмен по этому показателю – Жуниньо Пернамбукано с 77 голами.

На счету нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду 64 мяча, забитых со штрафных.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
Лион
Барселона
Сантос
Криштиану Роналду
Пеле
МЛС
Интер Майами
Нью-Йорк Сити
Сборная Португалии по футболу
лига 1 Франция
Аль-Наср Эр-Рияд
Жуниньо Пернамбукано
высшая лига Саудовская Аравия
ПСЖ
высшая лига Бразилия
Ла Лига
Сборная Бразилии по футболу
Честно говоря, думал тут у Жуниньо вечный рекорд, но теперь для Месси обойти его не выглядит фантастикой. Если это случится, это будет один из громких рекордов Месси, учитывая каким эталоном был Жуниньо в этом компоненте. Даже не знаю с чем это сравнить... Если футбол - это Месси, то штрафные удары - это Жуниньо, как-то так.
Честно говоря, думал тут у Жуниньо вечный рекорд, но теперь для Месси обойти его не выглядит фантастикой. Если это случится, это будет один из громких рекордов Месси, учитывая каким эталоном был Жуниньо в этом компоненте. Даже не знаю с чем это сравнить... Если футбол - это Месси, то штрафные удары - это Жуниньо, как-то так.
Конечно случится, у него есть ещё почти три полных сезона, он может добраться и до 80 голов со штрафных.
Честно говоря, думал тут у Жуниньо вечный рекорд, но теперь для Месси обойти его не выглядит фантастикой. Если это случится, это будет один из громких рекордов Месси, учитывая каким эталоном был Жуниньо в этом компоненте. Даже не знаю с чем это сравнить... Если футбол - это Месси, то штрафные удары - это Жуниньо, как-то так.
Во времена Жуниньо (нулевые) были более летучие мячи, с более непредсказуемыми траекториями. Так что возможный рекорд Месси на этом фоне будет еще более впечатляющим
Помните аргументы поклонников Роналду , о том что Роналду больше забивает со штрафных и дальных ударов ?
Помните аргументы поклонников Роналду , о том что Роналду больше забивает со штрафных и дальных ударов ?
Давно в прошлом, преуспел и там и там Лео, причём с большим отрывом на сегодняшний день)
Помните аргументы поклонников Роналду , о том что Роналду больше забивает со штрафных и дальных ударов ?
Их, как и самого аппетитыча, каждый такой аргумент со временем убивает в ответку😂
Там и про ЗМ, и про ЗБ было, и про трофеи со сборной. Вроде как даже поумнели к 2026-му, пока помалкивают. Разве что перефорс про «последний танец» пытаются робко прокинуть🤣
Умница, Лео 👏
Умница, Лео 👏
Добавлю) За последние 8 лет Месси забил 37 голов со штрафных и 35 с пенальти, вот такое соотношение у этого гениального футболиста)
Добавлю) За последние 8 лет Месси забил 37 голов со штрафных и 35 с пенальти, вот такое соотношение у этого гениального футболиста)
Ну на чм у него рекорд по пенальти), штрафные там у него не особо залетают, лишь один кажется
Чтобы понимали, что к чему. Свой 64-й и на данный момент последний гол со штрафного Роналду забил 27 августа 2024 года. У него тогда даже 900 голов не было. Последний хет-трик и того раньше забил. Полтора года без единого гола со штрафного и хет-трика. Можно уже не учитывать статистику Роналду по этим критериям.

Зато Роналду догоняет Месси по другому критерию, а именно по пенальти. Роналду забил 108 голов с пенальти после 30 лет, а у Месси 112 голов с пенальти за всю карьеру.
Не очередная пенка аль-фейхоа и аль-маракуйе, но тоже ничего😼
Жуниньо можно попытаться достать и тогда это будет недосягаемый рекорд😎
Не очередная пенка аль-фейхоа и аль-маракуйе, но тоже ничего😼 Жуниньо можно попытаться достать и тогда это будет недосягаемый рекорд😎
Фруктово
Не очередная пенка аль-фейхоа и аль-маракуйе, но тоже ничего😼 Жуниньо можно попытаться достать и тогда это будет недосягаемый рекорд😎
Посмотри видео этого штрафного🤣🤣🤣
У Роналду зато с пенальти больше
У Роналду зато с пенальти больше
Молодец Криштиану:))
В СПОРТСе наконец-то вспомнили , что гол МЕССИ забито со штрафного
Тут впечатляет Пеле. Каким мячом тогда играли, и столько забить. Крут 🔥
Тут впечатляет Пеле. Каким мячом тогда играли, и столько забить. Крут 🔥
Да не впечатляет Пеле. Нет у него 70 голов со штрафных. Это фейк. Зачем спортс его (фейк) всё время форсит, сложно понять.
роналду это тень Месси, особенно касаясь штрафных
Везде разные данные, то ли 77 надо забивать до лидера, то ли 78, чтобы догнать, но точно нет ни у кого 79.., но я пожелаю Лео забить, как минимум 80 за карьеру штрафных, что окончательно и бесповоротно снять все вопросы о лучшем исполнителе штрафных в истории футбола!
