Пеп о 2:0 в финале Кубка лиги: «Артета создал почти непобедимую команду, первые 15 минут «Арсенал» душил нас. Выигрывать трофеи каждый раз кажется все сложнее»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался после победы над «Арсеналом» в финале Кубка английской лиги (2:0).
«Что я могу сказать? Выиграть трофей – это важно. Это особенное событие, потому что последние две недели были тяжелыми. В первые 15 минут они душили нас, мы не могли вздохнуть. Потом мы выиграли несколько подборов и начали играть. Я очень рад, потому что Микель [Артета] создал практически непобедимую команду. Пятый Кубок лиги за 10 лет – неплохо. Выигрывать трофеи каждый раз кажется сложнее, чем в предыдущий. Это действительно трудно по многим причинам.
Когда вы начинаете побеждать с молодой командой, вы можете продолжать в том же духе. Мне нужно знать [игроков]. Нужно знать, как они ведут себя в определенные моменты. В современном футболе любой соперник конкурентоспособен. Думаю, мы учимся на будущее, надеюсь, в следующем сезоне сможем выступить лучше. Мы все еще не такая команда, как «Арсенал» или мы сами в прошлом. Мы всегда находили способы завоевывать трофеи».
О борьбе за титул в АПЛ
«Честно говоря, я хотел бы быть впереди на девять очков. Все в их руках. Нам нужно время, хороший перерыв. Я вымотан, потом мы будем смотреть шаг за шагом», – сказал Гвардиола в интервью Sky Sports.