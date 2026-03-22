12

У Артеты 9 поражений, 4 победы и 3 ничьих в 16 матчах против Гвардиолы

У Микеля Артеты 4 победы в 16 матчах против Пепа Гвардиолы.

«Арсенал» уступил «Манчестер Сити» в финале Кубка английской лиги (0:2).

Команды Артеты и Гвардиолы встречались в различных турнирах 16 раз. Лондонцы во главе с Артетой одержали 4 победы (в том числе по пенальти в игре за Суперкубок Англии 2023 года), в 3 случаях была ничья, «горожане» выиграли 9 раз.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
logoАрсенал
logoКубок английской лиги
logoпремьер-лига Англия
logoПеп Гвардиола
logoМикель Артета
logoМанчестер Сити
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну тут Гвардиола может спокойно сказать доминатору: "Где ты учился, там я преподавал".
Ответ Источник в сборной России
Ну тут Гвардиола может спокойно сказать доминатору: "Где ты учился, там я преподавал".
После ухода Артеты из МС Пер еще раза 2 перепридумывал новый футбол. 😁
Ответ Источник в сборной России
Ну тут Гвардиола может спокойно сказать доминатору: "Где ты учился, там я преподавал".
Комментарий скрыт
Артета тренер не создан для трофеев. Он создан для любви. Для того чтобы его раз за разом любил Пеп. 😂
3 поражения на 1 ничью
Ученик, который не превзошел учителя.
Смысл было так рвать жилы с Челси и потом слить финал. Ошибки Артеты стоили трофея( зачем выпускал это очко на воротах. Да и знал что Эзе в травме, мог бы играть по другой схеме. Хаверц ну никак не разыгрывающий полузащитник. Сака всегда в старте даже если в плохой форме, че за прикол?!
Несите квадрупл Артете!
те которые тут против Артеты что то говорят, особенно фанаты.неужели вы забыли каким Арсенал был до прихода Микеля Артеты? Арсенал два предыдущих сезона боролись за 1 место в АПЛ, в этом году почти выиграл АПЛ, один из главных фаворитов ЛЧ. Почему я как человек болеющий за Ман Сити это вижу, а множество болельщиков Арсенала хотят ,что бы его уволили?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
