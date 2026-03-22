  Пеп в рекордный 5-й раз выиграл Кубок лиги. Тренер «Ман Сити» обошел Фергюсона, Моуринью и Клафа
Пеп в рекордный 5-й раз выиграл Кубок лиги. Тренер «Ман Сити» обошел Фергюсона, Моуринью и Клафа

Пеп стал рекордсменом среди тренеров по числу побед в Кубке английской лиги.

Пеп Гвардиола стал рекордсменом среди тренеров по числу побед в Кубке английской лиги.

«Манчестер Сити» под руководством каталонца стал обладателем трофея в сезоне-2025/26, обыграв в финале «Арсенал».

Под руководством Гвардиолы «горожане» завоевали Кубок лиги в 5-й раз – ни один тренер не побеждал в этом турнире чаще. Пеп обошел Жозе Моуринью, Брайана Клафа и Алекса Фергюсона, выигравших трофей по 4 раза.

Этих рекордов не счесть. Пеп проделал феноменальную работу.
Пеп ещё и ЛЧ больше раз выигрывал:))
Пеп гениальный тренер, который со временем станет самым титулованным в истории, обойдя сэра Алекса Фергюсона!
Можно только поздравить Пепа и Сити
Пепа, без шити
