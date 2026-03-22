Пеп в рекордный 5-й раз выиграл Кубок лиги. Тренер «Ман Сити» обошел Фергюсона, Моуринью и Клафа

Пеп Гвардиола стал рекордсменом среди тренеров по числу побед в Кубке английской лиги.

«Манчестер Сити » под руководством каталонца стал обладателем трофея в сезоне-2025/26, обыграв в финале «Арсенал».

Под руководством Гвардиолы «горожане» завоевали Кубок лиги в 5-й раз – ни один тренер не побеждал в этом турнире чаще. Пеп обошел Жозе Моуринью , Брайана Клафа и Алекса Фергюсона , выигравших трофей по 4 раза.