«Арсенал» потерял шансы на квадрупл после поражения от «Сити» в финале Кубка лиги

«Арсенал» лишился шансов на квадрупл.

«Арсенал » уступил «Манчестер Сити » в финале Кубка английской лиги (0:2).

Таким образом, «канониры» потеряли шансы на квадрупл (победа в АПЛ , в Лиге чемпионов, в Кубке Англии и Кубке английской лиги в один сезон).

Команда Микеля Артета продолжает бороться за три оставшихся трофея. В чемпионате Англии команда идет на 1-м месте, в ЛЧ сыграет со «Спортингом» в 1/4 финала, в Кубке встретится с «Саутгемптоном» в четвертьфинале.