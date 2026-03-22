Галактионов после 5:1 с «Акроном»: «Такой «Локомотив» мы хотим видеть всегда – дерзкий, агрессивный, уверенный с мячом и без него. Хорошая реакция на последние неудачи»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов похвалил игру команды в матче с «Акроном».
В 22-м туре Мир РПЛ железнодорожники победили со счетом 5:1.
– Ощущение, будто команда вышла на «озверине» – после поражения от «Рубина» и вылета из Кубка России провели такой тайм, словно играли на злости. Как это объяснить?
– Это хорошая реакция команды на последние неудачи и результаты. Такой «Локомотив» мы хотим видеть всегда – дерзкий, агрессивный, уверенный как с мячом, так и без него.
Ребят надо только поздравить и поблагодарить: они сыграли в свой футбол, сбросили груз определенной ответственности, который был в последнее время, и провели сегодня потрясающий тайм и матч в целом, – сказал Галактионов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Нормальное поле - нормальный результат.
Нормальным командам - да, а всяким рубинам и крыльям играть на нормальном поле - смертельно
Акрон давал играть и много пространства.Наверное,идеальный сценарий для Локо.Ну и поражения хорошо разозлили и встряхнули команду.
А Дзюба как быстро убежал после матча))И не слышно))Красота!
Ну сегодня Акрон был очень плох и удары пошли прям. Но да, хочется, чтобы все клубы пребывали в лучшей форме. По крайней мере мне, как нейтральному зрителю
Просто вынесли Акрон со стадиона вместе с воротами в первом тайме)) Ураган и буря в атаке!
Лично мне понравилось что почти все атаки до водили до удара по воротам.
почему нельзя так играть, и во вторых почему быстро пропускают ответный гол
как будем играть со Спартаком, также или стоять
