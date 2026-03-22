Галактионов о 5:1 с «Акроном»: такой «Локомотив» мы хотим видеть всегда.

Главный тренер «Локомотива » Михаил Галактионов похвалил игру команды в матче с «Акроном ».

В 22-м туре Мир РПЛ железнодорожники победили со счетом 5:1.

– Ощущение, будто команда вышла на «озверине» – после поражения от «Рубина» и вылета из Кубка России провели такой тайм, словно играли на злости. Как это объяснить?

– Это хорошая реакция команды на последние неудачи и результаты. Такой «Локомотив» мы хотим видеть всегда – дерзкий, агрессивный, уверенный как с мячом, так и без него.

Ребят надо только поздравить и поблагодарить: они сыграли в свой футбол, сбросили груз определенной ответственности, который был в последнее время, и провели сегодня потрясающий тайм и матч в целом, – сказал Галактионов.