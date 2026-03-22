  • Галактионов после 5:1 с «Акроном»: «Такой «Локомотив» мы хотим видеть всегда – дерзкий, агрессивный, уверенный с мячом и без него. Хорошая реакция на последние неудачи»
Галактионов после 5:1 с «Акроном»: «Такой «Локомотив» мы хотим видеть всегда – дерзкий, агрессивный, уверенный с мячом и без него. Хорошая реакция на последние неудачи»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов похвалил игру команды в матче с «Акроном».

В 22-м туре Мир РПЛ железнодорожники победили со счетом 5:1.

– Ощущение, будто команда вышла на «озверине» – после поражения от «Рубина» и вылета из Кубка России провели такой тайм, словно играли на злости. Как это объяснить?

– Это хорошая реакция команды на последние неудачи и результаты. Такой «Локомотив» мы хотим видеть всегда – дерзкий, агрессивный, уверенный как с мячом, так и без него.

Ребят надо только поздравить и поблагодарить: они сыграли в свой футбол, сбросили груз определенной ответственности, который был в последнее время, и провели сегодня потрясающий тайм и матч в целом, – сказал Галактионов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Нормальное поле - нормальный результат.
Нормальное поле - нормальный результат.
Нормальным командам - да, а всяким рубинам и крыльям играть на нормальном поле - смертельно
Акрон давал играть и много пространства.Наверное,идеальный сценарий для Локо.Ну и поражения хорошо разозлили и встряхнули команду.
А Дзюба как быстро убежал после матча))И не слышно))Красота!
Ну сегодня Акрон был очень плох и удары пошли прям. Но да, хочется, чтобы все клубы пребывали в лучшей форме. По крайней мере мне, как нейтральному зрителю
Просто вынесли Акрон со стадиона вместе с воротами в первом тайме)) Ураган и буря в атаке!
Лично мне понравилось что почти все атаки до водили до удара по воротам.
почему нельзя так играть, и во вторых почему быстро пропускают ответный гол
как будем играть со Спартаком, также или стоять
Рекомендуем
Главные новости
Вратарь «Динамо» Расулов об отключении интернета в Москве: «Сколько надо, столько и проживем. Я из Дагестана, у нас там в городе в принципе сотовая связь не работает. Привычная история»
8 минут назад
Гендиректор «Газпром-Медиа» Жаров: «Мы на финальной стадии приобретения прав на ЧМ-2030. ЧМ – главный приоритет для нас, он гарантированно собирает максимальную аудиторию и экономически состоятелен»
21 минуту назад
Орлов о падении Соболева в штрафной «Динамо»: «Неслучайно его дельфином называют. Брака у Александра многовато, но в старании не откажешь – для российского футбола такая игра подходит»
22 минуты назад
Судья Мунуэра Монтеро – Арбелоа об удалении Вальверде: «Его единственное намерение – сзади сбить соперника с ног с чрезмерной силой. Он не играет в мяч»
35 минут назад
Гризманн летом уйдет из «Атлетико» в «Орландо Сити». Форвард согласовал 2-летний контракт с клубом МЛС
36 минут назад
Сотрудник «Зенита» Буллен о задержании в Англии 2024-м: «Спрашивали о России: «Отвечайте, или отправитесь в тюрьму». Забрали всю одежду, не давали позвонить, воды вынесли миллилитров 20»
57 минут назад
«Реал» обжалует дисквалификацию Вальверде. Хавбеку грозит бан на 2 матча за «удар ногой с применением чрезмерной силы без возможности сыграть в мяч»
сегодня, 08:34
Бубнов о победе «Зенита» над «Динамо»: «Лидер, играя с середняком, без особых проблем заработал 3 очка и продолжает погоню за «Краснодаром» в борьбе за чемпионство»
сегодня, 08:18
«Барселона» первой вышла в ЛЧ-2026/27. Команда Флика не опустится ниже 4-го места в Ла Лиге
сегодня, 08:11
Диуф об обжаловании победы Марокко в Кубке Африки: «Сенегал доверяет CAS. Мы законные чемпионы – выиграли на поле, и это главное»
сегодня, 06:41
Ко всем новостям
Последние новости
Трансфер Пепи в «Фулхэм» за 36+4 млн евро сорвался. ПСВ рассматривал Угальде как замену американцу
3 минуты назад
Актриса Экспосито, которой приписывают роман с Мбаппе, в VIP-ложе «Бернабеу» смотрела дерби «Реала» и «Атлетико»
50 минут назадФото
«ВАР субъективен и неидеален. Худшее нововведение в футболе». Стивен Уорнок о видеоповторах
сегодня, 07:58
Тарханов о Кордобе: «Может претендовать на звание лучшего форварда в истории ЧР. Кержаков, Аршавин, Павлюченко ему не уступают»
сегодня, 07:42
«Евсеев — босс и в бытовых вопросах, и на поле. Прямолинейный человек». Глушков о тренере «Махачкалы»
сегодня, 07:24
Мостовой о «Спартаке» и 2:0 с «Оренбургом»: «Могли еще забить – контролировали игру, были хорошие контратаки»
сегодня, 07:01
Андрей Аршавин: «Для ЦСКА лучше, чтобы Мойзес извинился и они с Челестини пожали руки. Армейцы с бразильцем и без — разные команды»
сегодня, 06:21
Де Рон – рекордсмен по матчам (436) за «Аталанту». Хавбек обогнал Беллини
сегодня, 05:57
Руденко о «Локо»: «Будем бороться за самые высокие места»
сегодня, 05:44
Вратарь «Акрона» Тереховский об 1:5 от «Локо»: «Мир не рухнул. Когда выручал, Дзюба говорил, что я молодец»
сегодня, 05:17
Рекомендуем