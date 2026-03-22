Месси забил 901-й гол в карьере – «Нью-Йорк Сити» в регулярке МЛС. У Роналду 965 мячей

Лионель Месси забил 901-й гол в карьере.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил гол в матче регулярного чемпионата МЛС против «Нью-Йорк Сити» (2:2, второй тайм).

Аргентинец отличился на 61-й минуте встречи. Этот гол стал для 38-летнего форварда 901-м в карьере в 1143 матчах. На счету Месси также 407 голевых передач.

Месси забил 672 гола в составе «Барселоны», 115 мячей за сборную Аргентины , 80 – за «Интер Майами» и 32 – за «ПСЖ ».

Криштиану Роналду , выступающий за «Аль-Наср», забил 965 мячей за карьеру в 1312 матчах.