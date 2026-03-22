Месси забил 901-й гол в карьере – «Нью-Йорк Сити» в регулярке МЛС. У Роналду 965 мячей
Лионель Месси забил 901-й гол в карьере.
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил гол в матче регулярного чемпионата МЛС против «Нью-Йорк Сити» (2:2, второй тайм).
Аргентинец отличился на 61-й минуте встречи. Этот гол стал для 38-летнего форварда 901-м в карьере в 1143 матчах. На счету Месси также 407 голевых передач.
Месси забил 672 гола в составе «Барселоны», 115 мячей за сборную Аргентины, 80 – за «Интер Майами» и 32 – за «ПСЖ».
Криштиану Роналду, выступающий за «Аль-Наср», забил 965 мячей за карьеру в 1312 матчах.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Лео 900 голов забил быстрее, ему потребовалость гораздо меньше матчей на это.
Нет у Лео никаких конкурентов, он один на вершине.
Мне странно, что вы вообще их сравниваете. Футболисты совершенно разного уровня.
Месси стоит рядом с Пеле и Марадоной.
Рон - как минимум на уровень ниже.
Для сравнения, у Роналду 755 голевых действий в национальных чемпионатах (593 + 162) в 750 матчах. Это при том, что у Месси 62 голов с пенальти из 550, а у Роналду 124 голов с пенальти из 593.
Роналду то,Роналду сё,Роналду это !
Лео опережает все графики вашего велика-самоката
А Месси тихой поступью, размеренно, с великими достижениями, титулами, самыми большими, достоинством поглощает расстояние.
А если убрать пенальти - пропасть, а если считать матчи - космическая пропасть.
А если убрать все пенальти и посчитать количество матчей одновременно - космический войд.