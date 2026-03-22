60

Месси забил 901-й гол в карьере – «Нью-Йорк Сити» в регулярке МЛС. У Роналду 965 мячей

Лионель Месси забил 901-й гол в карьере.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил гол в матче регулярного чемпионата МЛС против «Нью-Йорк Сити» (2:2, второй тайм).

Аргентинец отличился на 61-й минуте встречи. Этот гол стал для 38-летнего форварда 901-м в карьере в 1143 матчах. На счету Месси также 407 голевых передач.

Месси забил 672 гола в составе «Барселоны», 115 мячей за сборную Аргентины, 80 – за «Интер Майами» и 32 – за «ПСЖ».

Криштиану Роналду, выступающий за «Аль-Наср», забил 965 мячей за карьеру в 1312 матчах.

Кто выиграет ЛЧ?41782 голоса
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoБарселона
logoМЛС
logoСборная Аргентины по футболу
logoКриштиану Роналду
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoИнтер Майами
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoЛа Лига
logoЛионель Месси
60 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Великий, рекорд Жуниньо вполне реально побить. Удивляет что все считают голы Роналду до его заветной 1000, но никто не видит как Месси потихоньку приближается к нему по голам. Не говорю уже о том что Месси никогда не гонится и не гнался за рекордами.
Ответ Джон Люлькович
Комментарий скрыт
Ответ Джон Люлькович
Великий, рекорд Жуниньо вполне реально побить. Удивляет что все считают голы Роналду до его заветной 1000, но никто не видит как Месси потихоньку приближается к нему по голам. Не говорю уже о том что Месси никогда не гонится и не гнался за рекордами.
Когда они были в Европе отрыв был минимальный. Роналду сильно оторвался играя в СА. Посмотри на статистику в Европе, если не ошибаюсь разница было где-то в 35 голов.
Игрок, который рекордные пять раз признавался IFFHS лучшим плеймейкером мира, гораздо более совершенный нападающий чем роналду.
Лео 900 голов забил быстрее, ему потребовалость гораздо меньше матчей на это.
Нет у Лео никаких конкурентов, он один на вершине.
Ответ Domian
Комментарий скрыт
Ответ Domian
Игрок, который рекордные пять раз признавался IFFHS лучшим плеймейкером мира, гораздо более совершенный нападающий чем роналду.

Мне странно, что вы вообще их сравниваете. Футболисты совершенно разного уровня.
Месси стоит рядом с Пеле и Марадоной.
Рон - как минимум на уровень ниже.
Месси великий футболист, практически в каждой игре гол или передача, 71 - штрафной, 901-й гол в карьере, нет никаких вопросов, кто лучший футболист в мире! 10 🇦🇷
месси конечно зверь неистовый
550-й гол Месси в национальных чемпионатах. 550 + 250 по системе гол+пас, это 800 голевых действий в национальных чемпионатах (Ла Лига, Лига 1, МЛС) в 635 матчах.

Для сравнения, у Роналду 755 голевых действий в национальных чемпионатах (593 + 162) в 750 матчах. Это при том, что у Месси 62 голов с пенальти из 550, а у Роналду 124 голов с пенальти из 593.
Ответ Илья Мурашов
Ну и остальные голы совершенно разного уровня. У Роналду подавляющее большинство левые голы: с нескольких метров, отскоков, рикошетов, грубейших ошибок и еще штук 100-120 с офсайдов и нарушениями. Ну и также большая разница в том, что Месси больше всего забивал Реалу, Атлетико, Севилье, Валенсии, Атлетику, и в ЛЧ: Арсенал, Милан, Сити, Байер. Роналду больше забивал свои левые голы: Севилья, Хетафе, Сельта, Малага, Леванте, Осасуна. В ЛЧ Аякс, Шальке, Мальмё, Апоэл.
и это на 2 года Месси младше, сыграл намного меньше! догонит и перегонит роналду. Месси лучший игрок в истории футбола это факт жизни!
Нытики и защитники 🐪🇵🇹 уже начали оправдывать своего героя ? Говоря —
Роналду то,Роналду сё,Роналду это !
Лео опережает все графики вашего велика-самоката
Ответ Hella black
Точно. У Рона от всех голов за сборную только одна шестая забита в товарняках, а у Месси практически половина от всех голов за сборную забита в товарняках. Месси - король товарняков, Роналду тихо плачет сторонке🤣🤣🤣
Ответ koshaus
Тов матч против Бразилии, Чили, Уругвай, Колумбия это как уровень королей. А вот официальные игры против Люксембург, Литва, Латвия, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан Марино, Фарерские острова и т.п это уровень днарей. Где даже Дзюба способен забить этим за матч по 3,4 гола.
разница в 60 мячей и пропасть в величии
Рон все силы бросил на количество голов, использует все возможности., нырки, пенальти, отскоки, рикошеты, оффсайды ..
А Месси тихой поступью, размеренно, с великими достижениями, титулами, самыми большими, достоинством поглощает расстояние.
А если убрать пенальти - пропасть, а если считать матчи - космическая пропасть.
А если убрать все пенальти и посчитать количество матчей одновременно - космический войд.
2 и 3 после Овечкина:). Саня, только что штукарь оформил.
Ответ goga70
и это только в НХЛ )
