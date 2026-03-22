«Арсенал» проиграл впервые за 15 матчей – «Сити» в финале Кубка лиги

«Арсенал » прервал свою беспроигрышную серию.

«Канониры» уступили «Манчестер Сити » в финале Кубка английской лиги (0:2). До этого команда Микеля Артеты не проигрывала 14 матчей подряд – 11 побед и 3 ничьих.

4 апреля «Арсенал» сыграет с «Саутгемптоном» в 1/4 финала Кубка Англии.