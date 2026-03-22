«Ман Сити» обыграл «Арсенал» впервые с 2023 года – в финале Кубка лиги. Было 3 ничьих и 3 поражения
«Горожане» одержали победу в финале Кубка английской лиги со счетом 2:0.
До сегодняшнего матча «Манчестер Сити» не обыгрывал «Арсенал» с 26 апреля 2023 года (4:1). С тех пор команда Пепа Гвардиолы трижды сыграла с «канонирами» вничью и трижды проиграла, включая поражение по пенальти в финале Суперкубка Англии 2023 года (1:1, пенальти – 1:4).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Я прям совсем не надеялся, а тут такой второй тайм. Просто ВАУ.
Ну теперь бы выдать добротный апрель / май, также вцепиьься бы в Кубок Англии и совсем отлично будет!
Сегодня они были сильнее и заслужили этот трофеи 👏🔥💪⚽🍺🏆