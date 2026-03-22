Гвардиола выиграл 19-й трофей с «Ман Сити». Он возглавляет команду с 2016 года
Пеп Гвардиола выиграл 19-й трофей с «Манчестер Сити».
«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в финале Кубка английской лиги (2:0).
Для Пепа Гвардиолы этот трофей стал 19-м во главе «горожан» – испанец 6 раз становился чемпионом Англии, 5 раз выигрывал Кубок лиги, трижды брал Суперкубок Англии, дважды завоевывал Кубок Англии, а также становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка Европы и клубного чемпионата мира.
Пеп возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
"Арсенал то...", "Арсенал сё...", "у Арсенала есть время всё исправить...", "И опять же об Арсенале......."
Ну ни чуть не глорство, а святая объективность😁
Вот же, три-четыре года назад пришел. Во дела
Последний трофей (вероятнее всего) - кубок Лиги против Арсенала (сегодня)
Но всё, что было между этим - легендарно