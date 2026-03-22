Гвардиола выиграл 19-й трофей с «Ман Сити». Он возглавляет команду с 2016 года

Пеп Гвардиола выиграл 19-й трофей с «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал » в финале Кубка английской лиги (2:0).

Для Пепа Гвардиолы этот трофей стал 19-м во главе «горожан» – испанец 6 раз становился чемпионом Англии, 5 раз выигрывал Кубок лиги, трижды брал Суперкубок Англии, дважды завоевывал Кубок Англии , а также становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка Европы и клубного чемпионата мира.

Пеп возглавляет «Манчестер Сити » с 2016 года.