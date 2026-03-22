Гвардиола выиграл 19-й трофей с «Ман Сити». Он возглавляет команду с 2016 года

Пеп Гвардиола выиграл 19-й трофей с «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в финале Кубка английской лиги (2:0). 

Для Пепа Гвардиолы этот трофей стал 19-м во главе «горожан» – испанец 6 раз становился чемпионом Англии, 5 раз выигрывал Кубок лиги, трижды брал Суперкубок Англии, дважды завоевывал Кубок Англии, а также становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка Европы и клубного чемпионата мира. 

Пеп возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. 

Батя накидал щеглу
Батя накидал щеглу
Комментаторы на Сетанте даже после свистка говорят только об Арсенале :))

"Арсенал то...", "Арсенал сё...", "у Арсенала есть время всё исправить...", "И опять же об Арсенале......."

Ну ни чуть не глорство, а святая объективность😁
Комментаторы на Сетанте даже после свистка говорят только об Арсенале :)) "Арсенал то...", "Арсенал сё...", "у Арсенала есть время всё исправить...", "И опять же об Арсенале......." Ну ни чуть не глорство, а святая объективность😁
Так это канал где работает манерный кирилл дементьев, что ты от них хотел
В среднем по 2 трофея за сезон. Неплохая охота вышла, кое-кто бы даже назвал это доминацией🌝
В среднем по 2 трофея за сезон. Неплохая охота вышла, кое-кто бы даже назвал это доминацией🌝
Я чот, если честно, прифигел малость. 10 лет в МС, пусть неполных.
Вот же, три-четыре года назад пришел. Во дела
В среднем по 2 трофея за сезон. Неплохая охота вышла, кое-кто бы даже назвал это доминацией🌝
С такими то тратами на трансферы они должны каждый сезон Лч брать
Потрясающие показатели, жаль что Пеп творчески устал и в кризисе , это же надо второе место в АПЛ как минимум, вшчл кубок лиги участвует в КА и это называется жесточайший кризис, насколько же Пеп приучил всех к постоянным победам
Потрясающие показатели, жаль что Пеп творчески устал и в кризисе , это же надо второе место в АПЛ как минимум, вшчл кубок лиги участвует в КА и это называется жесточайший кризис, насколько же Пеп приучил всех к постоянным победам
Слишком уж бездарные вылеты в ЛЧ на ранних стадиях 2 года подряд.
Слишком уж бездарные вылеты в ЛЧ на ранних стадиях 2 года подряд.
А что ты хотел от кризисной команды и вылеты от топовых соперников если на то пошло, кто не вылетал у нас от Реал Мадрид в ЛЧ???
19 трофеев за 10 лет - это очень мощно
19 трофеев за 10 лет - это очень мощно
10 лет будет зимой только
10 лет будет зимой только
Ну так еще лучше тогда получается. 19 за 9☝️
Первый трофей - Кубок Лиги против Арсенала (2018 год)
Последний трофей (вероятнее всего) - кубок Лиги против Арсенала (сегодня)

Но всё, что было между этим - легендарно
Всех болельщиков Сити с победой. Надеюсь этот трофей придаст уверенности новым игрокам Сити. Борьба за чемпионство будет до самого конца!
40-й трофей в карьере!!!!
Смешно тут читать каждый раз "экспертов" какой Гвардиола устаревший тренер) ЛЧ он у них должен брать каждый год. До него у Ман Сити было 0 ЛЧ, а теперь клуб берет по 2 трофея за сезон
Смешно тут читать каждый раз "экспертов" какой Гвардиола устаревший тренер) ЛЧ он у них должен брать каждый год. До него у Ман Сити было 0 ЛЧ, а теперь клуб берет по 2 трофея за сезон
Больше скажу, если бы не магический Реал, то Сити запросто мог бы далеко зайти в лч.
Смешно тут читать каждый раз "экспертов" какой Гвардиола устаревший тренер) ЛЧ он у них должен брать каждый год. До него у Ман Сити было 0 ЛЧ, а теперь клуб берет по 2 трофея за сезон
Обычно такой хейт возглавляют люди, которые сами мало чего добивались в жизни.
Революционер-доминатор. Поэтому он и лучший.
Потрясающий уровень футбола от Сити, начиная с 35 минуты
Потрясающий уровень футбола от Сити, начиная с 35 минуты
Сильнейшая доминация над доминирующим Арсеналом!И особенно второй тайм в одну калитку,атакуют,теряют мяч,тут же отнимают и продолжают осаду!За Гвардиолу сегодня сильно рад.За Бернарду Силву сильно рад,после стычек с Реалом,где говорили что он старый,он устал...Весь матч на одном дыхании отпахал
Винисиус упал на краю штрафной «Атлетико» после контакта с Ле Норманом на 3-й минуте матча Ла Лиги. Судья Мунуэра не увидел фола на вингере «Реала»
Пеп о том, что пнул рекламный щит после 1-го гола «Ман Сити»: «Я пока не ИИ, а человек. Я буду праздновать»
Артета о 0:2 с «Сити» в финале Кубка лиги: «Это больно, «Арсенал» очень хотел завоевать трофей. Нужно использовать этот огонь внутри в ближайшие два месяца»
Игорь Дивеев: «База «Зенита» намного лучше, чем у ЦСКА, – питание, тренажерный зал, минута до поля. В плане коллектива команды одинаковые – перешел и как будто уже месяц тут был»
Гвардиола выиграл 40-й трофей в качестве тренера. Больше только у Фергюсона – 49
«Реал» – «Атлетико». Винисиус, Гризманн, Браим, Альварес и Питарч играют. Онлайн-трансляция
Чемпионат Испании. «Реал» против «Атлетико», «Барселона» одолела «Райо», «Сельта» сыграла 3:4 с «Алавесом»
Всего 14 футболистов играли и в «Реале», и в «Атлетико» в этом веке – назовете самого редкого?
Пеп о 2:0 в финале Кубка лиги: «Артета создал почти непобедимую команду, первые 15 минут «Арсенал» душил нас. Выигрывать трофеи каждый раз кажется все сложнее»
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Фиорентины», «Рома» одолела «Лечче», «Комо» забил 5 голов «Пизе»
Чемпионат Германии. «Штутгарт» забил 5 голов «Аугсбургу», «Майнц» одолел «Айнтрахт»
АПЛ о расистских оскорблениях в адрес Гертрюйды: «Расизму нет места в футболе и обществе. Виновные столкнутся с самыми серьезными последствиями»
«Фиорентина» – «Интер». 0:1 – Эспозито забил на 1-й минуте! Онлайн-трансляция
Чемпионат Франции. «Марсель» уступил «Лиллю», «Нант» против «Страсбура», «Монако» Головина обыграло «Лион» в гостях
«Арсенал» не выигрывает Кубок лиги с 1993-го. За это время проиграли в финале «Челси», «Бирмингему» и дважды «Ман Сити»
У Месси 4+0 в 4 матчах сезона МЛС. Форвард «Интер Майами» забивает в трех играх подряд
У Артеты 9 поражений, 4 победы и 3 ничьих в 16 матчах против Гвардиолы
Пеп в рекордный 5-й раз выиграл Кубок лиги. Тренер «Ман Сити» обошел Фергюсона, Моуринью и Клафа
Федор Смолов: «На тир-3 в CS, как и в футболе, тяжело побеждать с партнерами низкого уровня»
Гол Васа принес «Роме» победу над «Лечче» – 1:0
