«Манчестер Сити» в 9-й раз выиграл Кубок лиги. Больше побед лишь у «Ливерпуля» – 10

«Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги в 9-й раз.

В финальном матче на «Уэмбли» команда Пепа Гвардиолы обыграла «Арсенал» (2:0) благодаря дублю Нико О’Райли. Команда Пепа Гвардиолы завоевала трофей впервые с 2021 года.

Чаще, чем «Манчестер Сити», Кубок английской лиги выигрывал только «Ливерпуль» – у мерсисайдцев 10 побед в турнире. «Арсенал» брал трофей лишь дважды – в 1987 и 1993 годах.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Красиво Пеп уничтожил доминатора в сильнейшем составе связкой Аке-Хусанов))
Сильнейшего состава не может быть без Райи, Тимбера, Эзе/Эдегора
Что за ересь про сильнейший состав?)
Пеп на тотальном классе:))
МанСити с победой 🤝
Там где Артета учился, там Пеп преподавал!
Долго я защищал Артету, как фанат с 2003 года был ему благодарен за то, что клуб снова стал частью элиты, но я е#%л в р&т тренера , который для добычи титула может играть только в такой гавнафутбол! С 45 по 60 минуту 10!!! человек просто в копались в штрафной как самый плотный Пазик в мире! Это не чемпионская игра и не чемпионская команда, зачем нам такие титулы которые больше пахнут унижением?! Спасибо за всё, но был бы счастлив сменить вот Это на условного Фабрегаса и болеть за титул получая удовольствие от игры, а не чувство стыда… Сити с победой👍
пазик это жена шевченко

С 45 по 60 -- это их Сити сам вкопал .
Почти безошибочно играли , с полной концентрацией и вдохновенно.
Любых бы ’вкопали’ на этом отрезке, а не только Арсенал
Как так! Разве никто не сказал Сити, что Арсенал в этом году берёт квадрапул!?
Это слово проклято))Как фанат Ливерпуля вам говорю.
Никогда не понимал, почему эту тему полностью раскрутили журналисты, а подшучивают все над Ливерпулем
Причем, шутят зачастую фанаты клубов, которые не знают, что такое требл, к слову
А чего Арсенал на второй тайм не вышел? Квадролупл начал отмечать?
Нормальные футбольные фанаты думаю довольны от результата
Ну и хорошо. А то Фаны Арсенала раздухарились. Вот и на землю спустили. Забыли уже свои 4-е места. Надо быть попроще. Урок вам.
Следующий слив АПЛ и ЛЧ))
в апл у арсенала не хватит духу победить и снова сольют. а в лиге чемпионов финал будет Бавария-Барселона. у Арсенала есть шанс победить в кубке лиги, если конечно противником будет другая команда, а не снова сити.
Заслуженно переиграли Арсенал 👏🏻
Гвардиола выиграл 40-й трофей в качестве тренера. Больше только у Фергюсона – 49
5 минут назад
«Реал» – «Атлетико». Винисиус, Гризманн, Браим, Альварес и Питарч играют. Онлайн-трансляция
8 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» против «Атлетико», «Барселона» одолела «Райо», «Сельта» сыграла 3:4 с «Алавесом»
8 минут назад
Всего 14 футболистов играли и в «Реале», и в «Атлетико» в этом веке – назовете самого редкого?
10 минут назадТесты и игры
Пеп о 2:0 в финале Кубка лиги: «Артета создал почти непобедимую команду, первые 15 минут «Арсенал» душил нас. Выигрывать трофеи каждый раз кажется все сложнее»
20 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Фиорентины», «Рома» одолела «Лечче», «Комо» забил 5 голов «Пизе»
25 минут назад
Месси забил 71-й гол со штрафного и обошел Пеле. До рекорда Жуниньо – 6 мячей, у Роналду 64 гола
32 минуты назад
Аршавин о дебюте Полеха из «Спартака»: «Многие и в мое время начинали в 16 лет, но к 20 годам я доплыл, а они уже утонули. Все зависит от футболиста»
43 минуты назад
Арбелоа оставил Трента в запасе на дерби с «Атлетико» за опоздание на одну из тренировок «Реала» (Marca)
50 минут назад
МЛС. «Интер Майами» Месси встречается с «Нью-Йорк Сити», «Атланта» Миранчука сыграла 0:0 с «Ди Си Юнайтед», «Канзас Сити» Шапи разгромлен «Колорадо»
сегодня, 19:06Live
Игорь Дивеев: «База «Зенита» намного лучше, чем у ЦСКА – питание, тренажерный зал, минута до поля. В плане коллектива команды одинаковые – перешел и как будто уже месяц тут был»
39 секунд назад
АПЛ о расистских оскорблениях в адрес Гертрюйды: «Расизму нет места в футболе и обществе. Виновные столкнутся с самыми серьезными последствиями»
8 минут назад
«Фиорентина» – «Интер». 0:1 – Эспозито забил на 1-й минуте! Онлайн-трансляция
22 минуты назадLive
Чемпионат Франции. «Марсель» уступил «Лиллю», «Нант» против «Страсбура», «Монако» Головина обыграло «Лион» в гостях
23 минуты назад
«Арсенал» не выигрывает Кубок лиги с 1993-го. За это время проиграли в финале «Челси», «Бирмингему» и дважды «Ман Сити»
39 минут назад
У Месси 4+0 в 4 матчах сезона МЛС. Форвард «Интер Майами» забивает в трех играх подряд
54 минуты назад
У Артеты 9 поражений, 4 победы и 3 ничьих в 16 матчах против Гвардиолы
сегодня, 19:02
Пеп в рекордный 5-й раз выиграл Кубок лиги. Тренер «Ман Сити» обошел Фергюсона, Моуринью и Клафа
сегодня, 19:01
Федор Смолов: «На тир-3 в CS, как и в футболе, тяжело побеждать с партнерами низкого уровня»
сегодня, 18:59Киберспорт
Гол Васа принес «Роме» победу над «Лечче» – 1:0
сегодня, 18:54
