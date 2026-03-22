«Манчестер Сити» в 9-й раз выиграл Кубок лиги. Больше побед лишь у «Ливерпуля» – 10

«Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги в 9-й раз.

В финальном матче на «Уэмбли» команда Пепа Гвардиолы обыграла «Арсенал » (2:0) благодаря дублю Нико О’Райли. Команда Пепа Гвардиолы завоевала трофей впервые с 2021 года.

Чаще, чем «Манчестер Сити », Кубок английской лиги выигрывал только «Ливерпуль » – у мерсисайдцев 10 побед в турнире. «Арсенал» брал трофей лишь дважды – в 1987 и 1993 годах.