«Манчестер Сити» в 9-й раз выиграл Кубок лиги. Больше побед лишь у «Ливерпуля» – 10
«Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги в 9-й раз.
В финальном матче на «Уэмбли» команда Пепа Гвардиолы обыграла «Арсенал» (2:0) благодаря дублю Нико О’Райли. Команда Пепа Гвардиолы завоевала трофей впервые с 2021 года.
Чаще, чем «Манчестер Сити», Кубок английской лиги выигрывал только «Ливерпуль» – у мерсисайдцев 10 побед в турнире. «Арсенал» брал трофей лишь дважды – в 1987 и 1993 годах.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Почти безошибочно играли , с полной концентрацией и вдохновенно.
Любых бы ’вкопали’ на этом отрезке, а не только Арсенал
Причем, шутят зачастую фанаты клубов, которые не знают, что такое требл, к слову