«Тоттенхэм» набрал 30 очков в 31 матче АПЛ – худший результат клуба с сезона-1914/15

У «Тоттенхэма» худшие показатели по набору очков за более чем 100 лет.

«Тоттенхэм » набрал 30 очков в 31 матче АПЛ этого сезона.

С учетом системы с 3 очками за победу это их худший результат на данном отрезке в истории чемпионатов Англии, наряду с сезоном-1914/15 (30).

Сегодня команда Игора Тудора крупно уступила «Ноттингем Форест » (0:3) на своем поле. «Шпоры» идут на 17-й строчке – в одном очке до зоны вылета.