«Тоттенхэм» набрал 30 очков в 31 матче АПЛ – худший результат клуба с сезона-1914/15
«Тоттенхэм» набрал 30 очков в 31 матче АПЛ этого сезона.
С учетом системы с 3 очками за победу это их худший результат на данном отрезке в истории чемпионатов Англии, наряду с сезоном-1914/15 (30).
Сегодня команда Игора Тудора крупно уступила «Ноттингем Форест» (0:3) на своем поле. «Шпоры» идут на 17-й строчке – в одном очке до зоны вылета.
Кто выиграет ЛЧ?45198 голосов
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
Елагин: Сезон 1914 - 1915 помню как вчера.😁😁😁
Тудорим!
Как можно так лететь вообще ? Там состав по именам без тренера ну минимум на топ 10 АПЛ. Они просто не имеют права быть так низко. Что с ними происходит ?
Топ-9 мира по Трансфермаркт
Ну это же топ-клуб! Великий, великолепный и гроза всех грандов! У них даже фанатская группа есть и канал в телеграме! А что это значит?
Худший Тоттэнхэм со времен первой мировой войны
Просто тонут… беспросветно
их спасет танец голубя ришарлисона!
Тудурдом какой то
ВХ против Тоттенхэм, кто вылетит?
Молотки их приплюснут
В год рождения Модрича как раз, не зря он за Тоттенхэм играл
а ведь в сентябре очень стабильно смотрелись
