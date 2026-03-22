  • «Краснодар» лидирует в РПЛ после 22-го тура. «Зенит» отстает на 1 очко, «Локомотив» – на 5, «Балтика» – на 7, ЦСКА – на 10
«Краснодар» продолжает лидировать в турнирной таблице Мир РПЛ после 22-го тура.

В субботу команда Мурада Мусаева разгромила «Пари НН» (5:0). «Быки» занимают первую строчку в таблице, набрав 49 очков. «Зенит», обыгравший сегодня «Динамо» (3:1), идет вторым с 48 очками.

Третью строчку с 44 очками занимает «Локомотив», четвертой идет «Балтика» с 42 баллами. Следом в таблице располагаются ЦСКА (39 очков) и «Спартак» (38 очков). «Динамо» в 30 очками идет 7-м.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Зенит и Краснодар вроде даже лучше идут, чем в прошлом сезоне. Очень сильная конкуренция за первое место
12 апреля будет знатная заруба за первое место!
Если 4 апреля Ахмат не скосит лидеров Краснодара...
Жаль "Локо" с "ЦСКА" отвалились, но по своей вине, шансы у них были даже догнать и обогнать.
Ну +5 у Локомотива еще нормально, в целом. Если бы сегодня очки потеряли, то точно все. Пять до Краснодара, четыре до Зенита. Со вторыми еще очный матч. Пока еще в гонке, но позиция трудная.
Разница +/- прикольная. Краснодар - +31, Спартак +5 :))
Этот🚂уже не остановить! За Локо✊
Три лучших команды конечно выделяется
Краснодар, зенит... Вопросов нет. А чем выделяется локомотив?
С Кубка спрыгнули
В нижней части таблицы тоже заруба. От 10 до 15 места разница всего 4 очка.
Все остались при своих. Те, кто по линейке должен был победить, тот и победил. Всё будет решаться в личных встречах. Краснодару играть ещё и с Зенитом и Балтикой. Там всё и встанет на свои места, кто чего стоит в этом сезоне...
Эх, а если бы не нагло украденная победа у Балтики
Кстати.
По 45 очков было бы у Балтики и Зенита. Балтика была бы в гонке за чемпионство. С ума сойти))
Всё идёт к тому, что решающий матч состоится 12 апреля
