«Краснодар» лидирует в РПЛ после 22-го тура. «Зенит» отстает на 1 очко, «Локомотив» – на 5, «Балтика» – на 7, ЦСКА – на 10
В субботу команда Мурада Мусаева разгромила «Пари НН» (5:0). «Быки» занимают первую строчку в таблице, набрав 49 очков. «Зенит», обыгравший сегодня «Динамо» (3:1), идет вторым с 48 очками.
Третью строчку с 44 очками занимает «Локомотив», четвертой идет «Балтика» с 42 баллами. Следом в таблице располагаются ЦСКА (39 очков) и «Спартак» (38 очков). «Динамо» в 30 очками идет 7-м.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
По 45 очков было бы у Балтики и Зенита. Балтика была бы в гонке за чемпионство. С ума сойти))