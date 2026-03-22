«Краснодар» лидирует в РПЛ после 22-го тура. «Зенит» отстает на 1 очко, «Локомотив» – на 5, «Балтика» – на 7, ЦСКА – на 10

«Краснодар » продолжает лидировать в турнирной таблице Мир РПЛ после 22-го тура.

В субботу команда Мурада Мусаева разгромила «Пари НН» (5:0). «Быки» занимают первую строчку в таблице, набрав 49 очков. «Зенит », обыгравший сегодня «Динамо» (3:1), идет вторым с 48 очками.

Третью строчку с 44 очками занимает «Локомотив », четвертой идет «Балтика » с 42 баллами. Следом в таблице располагаются ЦСКА (39 очков) и «Спартак» (38 очков). «Динамо» в 30 очками идет 7-м.