«Сити» забил «Арсеналу» первым же ударом в створ. О’Райли открыл счет в финале Кубка лиги на 60-й минуте, на 64-й он сделал дубль

«Сити» забил «Арсеналу» в финале Кубка лиги первым ударом в створ.

Первый удар «Манчестер Сити » в створ в финале Кубка английской лиги с «Арсеналом » оказался голевым (2:0, второй тайм).

Нико О ’Райли открыл счет на 60-й минуте. Спустя 4 минуте он же сделал дубль вторым ударом в створ.

У «канониров» 3 точных попытки. Общий счет по ударам – 9:6 в пользу «горожан».