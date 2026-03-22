  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Сити» забил «Арсеналу» первым же ударом в створ. О’Райли открыл счет в финале Кубка лиги на 60-й минуте, на 64-й он сделал дубль
55

«Сити» забил «Арсеналу» первым же ударом в створ. О’Райли открыл счет в финале Кубка лиги на 60-й минуте, на 64-й он сделал дубль

Первый удар «Манчестер Сити» в створ в финале Кубка английской лиги с «Арсеналом» оказался голевым (2:0, второй тайм). 

Нико О’Райли открыл счет на 60-й минуте. Спустя 4 минуте он же сделал дубль вторым ударом в створ.

У «канониров» 3 точных попытки. Общий счет по ударам – 9:6 в пользу «горожан». 

Кто выиграет ЛЧ?41716 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
logoКубок английской лиги
logoНико О'Райли
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoМанчестер Сити
55 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Слабейший Сити>сильнейший Арсенал
Ответ Артур Артур
Так же можно добавить кризисный МЮ > сильнейший Арсенал))) матчи в АПЛ
Ответ mr.salah89
Как же больно смотреть на это каждый год
Но Лукомский говорил Габриэль и Салиба сильнее связки Видича и Фердинанда и Терри - Карвальо
Ответ Старик Стариканов
Только если в мечтах.
Ответ Старик Стариканов
Он не разбирается в футболе, как и другие авторы спортса — Васильев, Клещенок.
Опять залупл…
Кепа Анусобаллага все красиво сделал. Будет ему после матча в раздевалке квадрупл пробивать команда.
Сити во втором тайме отдоминировали доминатора
Арсенал на второй тайм вышли играть как аутсайдер
Ответ sasha_1116642916
Они с поля ушли минуте на 35й...
Аккуратнее, народ, комментарии про за...л удаляются и кидают в бан. Такое только про Ливерпуль можно писать
Ответ mastadon
Почему так??
Ответ mastadon
И вот главное вам самим же неприятно это всё было, когда пресса нагнетала про квадрупл, а потом весь быдлоинтернет над вами смеялся, а теперь так же точно шакалите в сторону другой команды.
Старый добрый Титан.
Приятно, что исход финала решает воспитанник академии
Весь сезон защищал и поддерживал Арсенал, но сегодня прям блевануть от их игры захотелось. Это кошмар. Болел Сити - с победой, по делу.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Винисиус упал на краю штрафной «Атлетико» после контакта с Ле Норманом на 3-й минуте матча Ла Лиги. Судья Мунуэра не увидел фола на вингере «Реала»
6 минут назадФото
Пеп о том, что пнул рекламный щит после 1-го гола «Ман Сити»: «Я пока не ИИ, а человек. Я буду праздновать»
12 минут назад
Артета о 0:2 с «Сити» в финале Кубка лиги: «Это больно, «Арсенал» очень хотел завоевать трофей. Нужно использовать этот огонь внутри в ближайшие два месяца»
21 минуту назад
Игорь Дивеев: «База «Зенита» намного лучше, чем у ЦСКА, – питание, тренажерный зал, минута до поля. В плане коллектива команды одинаковые – перешел и как будто уже месяц тут был»
26 минут назад
Гвардиола выиграл 40-й трофей в качестве тренера. Больше только у Фергюсона – 49
31 минуту назад
«Реал» – «Атлетико». Винисиус, Гризманн, Браим, Альварес и Питарч играют. Онлайн-трансляция
34 минуты назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» против «Атлетико», «Барселона» одолела «Райо», «Сельта» сыграла 3:4 с «Алавесом»
34 минуты назад
Всего 14 футболистов играли и в «Реале», и в «Атлетико» в этом веке – назовете самого редкого?
36 минут назадТесты и игры
Пеп о 2:0 в финале Кубка лиги: «Артета создал почти непобедимую команду, первые 15 минут «Арсенал» душил нас. Выигрывать трофеи каждый раз кажется все сложнее»
46 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Фиорентины», «Рома» одолела «Лечче», «Комо» забил 5 голов «Пизе»
51 минуту назад
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Германии. «Штутгарт» забил 5 голов «Аугсбургу», «Майнц» одолел «Айнтрахт»
8 минут назад
АПЛ о расистских оскорблениях в адрес Гертрюйды: «Расизму нет места в футболе и обществе. Виновные столкнутся с самыми серьезными последствиями»
34 минуты назад
«Фиорентина» – «Интер». 0:1 – Эспозито забил на 1-й минуте! Онлайн-трансляция
48 минут назадLive
Чемпионат Франции. «Марсель» уступил «Лиллю», «Нант» против «Страсбура», «Монако» Головина обыграло «Лион» в гостях
49 минут назадLive
«Арсенал» не выигрывает Кубок лиги с 1993-го. За это время проиграли в финале «Челси», «Бирмингему» и дважды «Ман Сити»
сегодня, 19:31
У Месси 4+0 в 4 матчах сезона МЛС. Форвард «Интер Майами» забивает в трех играх подряд
сегодня, 19:16
У Артеты 9 поражений, 4 победы и 3 ничьих в 16 матчах против Гвардиолы
сегодня, 19:02
Пеп в рекордный 5-й раз выиграл Кубок лиги. Тренер «Ман Сити» обошел Фергюсона, Моуринью и Клафа
сегодня, 19:01
Федор Смолов: «На тир-3 в CS, как и в футболе, тяжело побеждать с партнерами низкого уровня»
сегодня, 18:59Киберспорт
Гол Васа принес «Роме» победу над «Лечче» – 1:0
сегодня, 18:54
Рекомендуем