«Локомотив» прервал серию из 3 матчей без побед – сегодня 5:1 с «Акроном»

«Локомотив» одержал первую победу в 4 последних матчах.

В 22-м туре Мир РПЛ команда Михаила Галактионова разгромила «Акрон » со счетом 5:1.

В трех предыдущих матчах железнодорожники сыграли вничью с «Ахматом» (2:2), проиграли «Рубину» (0:3) и уступили «Крыльям Советов» по пенальти в FONBET Кубке России (2:2, пенальти – 4:5).

«Локомотив » занимает 3-е место в таблице Мир РПЛ , набрав 44 очка. 5 апреля команда сыграет со «Спартаком».