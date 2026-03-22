Вендела попросили сложить 2+2 и написать ответ. Хавбек «Зенита» расписался на листе, извинился и ушел. Семак говорил, что бразилец не умеет читать, считать и писать

Вендел не стал писать ответ на задачу 2+2.

Полузащитника «Зенита» Вендела попросили сложить 2+2.

После матча с «Динамо» (3:1) в зоне для журналистов бразильцу передали лист с надписью 2+2= и попросили написать ответ.

Вендел расписался и вернул лист, после чего извинился и ушел.

Ранее главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак так охарактеризовал бразильца: «Он не умеет читать, считать, писать , но от футбола получает удовольствие. Он безмерно любит игру – это располагает».

Бывший вратарь «Зенита» Андрей Лунев опроверг слова Семака: «Это ложь, неправда»