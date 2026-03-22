  • Вендела попросили сложить 2+2 и написать ответ. Хавбек «Зенита» расписался на листе, извинился и ушел. Семак говорил, что бразилец не умеет читать, считать и писать
Вендела попросили сложить 2+2 и написать ответ. Хавбек «Зенита» расписался на листе, извинился и ушел. Семак говорил, что бразилец не умеет читать, считать и писать

Полузащитника «Зенита» Вендела попросили сложить 2+2. 

После матча с «Динамо» (3:1) в зоне для журналистов бразильцу передали лист с надписью 2+2= и попросили написать ответ. 

Вендел расписался и вернул лист, после чего извинился и ушел. 

Ранее главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак так охарактеризовал бразильца: «Он не умеет читать, считать, писать, но от футбола получает удовольствие. Он безмерно любит игру – это располагает».

Бывший вратарь «Зенита» Андрей Лунев опроверг слова Семака: «Это ложь, неправда»

Вот где то под футболом, под всеми этими чиновниками и спортивными проблемами существует зловонная яма под названием "Российская спортивная журналистика". Как чумной город в Дарк Соулсе
Извини, ничего личного, но за одно использование слово "зашквар" твое мнение не учитывается. Про оправдашки "журналисты просто стебутся" вообще смешно, когда в их телегах над ними стебешься, они почему обижаются и банят.
Журналисты🤡🤡🤡

Не удивлён, если от РБ Спорт(источник указан) - это самое дурацкое издание
80% звонков депутата про лабубу, ветеранам с набросами и так далее - это они. Лайфньюс в спорте. Там и журналистов нет, блогеры в духе медиалиги работают

В целом, если не умеет, ему платят за игру футбол. А в этом он всю лигу возил даже с пузом (этой весной пока не набрал кондиции, но в предыдущие так было)
Всё так. Даже чешского пенсионера Петржелу постоянно дергают, спецом каверзные вопросы задавая, шоб пан ляпнул ченить.
А еще арифметика зарплата 4,5 млн до 2029 г., сколько человек в мире заработает 18 млн долл!? Так вот я готов за эти бабки все свои 2 диплома сжечь и сказать, что 2+2 будет 5…
Процентов 99 . И скорее всего с половиной - Вас поддержат !
Остальные аутисты и им интересен сам процесс исполнения своих знаний ))
Ну, да Гриша Перельман других сложно найти. И зачем они его унижают в данном случае его отсутствие этих навыков не портит он создан для другого.
Какое же позорное дно московская журналистика...
В Питере первые футбольные лица который год не могут посчитать, когда у Зенита столетие, а тут до игрока с этой математикой докопались.
Мерзкая журналистика
Зато он знает, что + 1 год контракта 5 миллионов евро, а все знатоки дифференциальных уравнений и нелинейной геометрии - Дошик каждый вечер хомячат.
Ну давайте проверять шахтеров на лингвистику, какой бред а… для этих так называемых журналистов будет отдельный котел
Шахтёры не публичные люди.
Есть много публичных людей, которые хороши в одной сфере, и плохи в другой. Например, очень много борцов с трудом говорит по-русски. Но записки со словарным диктантом эти журналисты им передавать не спешат.
Наверное многим стало понятно, почему футболисты не желают общаться с журналистами. Дно, хуже нашего футбола.
Кто это "гений" на журналисте? Страна должна знать имя.
Я мягко говоря не фанат Зенита, но это настолько мерзко, что просто за гранью. Этот «журналист» профнепригоден
