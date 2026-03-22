Вендела попросили сложить 2+2 и написать ответ. Хавбек «Зенита» расписался на листе, извинился и ушел. Семак говорил, что бразилец не умеет читать, считать и писать
Вендел не стал писать ответ на задачу 2+2.
Полузащитника «Зенита» Вендела попросили сложить 2+2.
После матча с «Динамо» (3:1) в зоне для журналистов бразильцу передали лист с надписью 2+2= и попросили написать ответ.
Вендел расписался и вернул лист, после чего извинился и ушел.
Ранее главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак так охарактеризовал бразильца: «Он не умеет читать, считать, писать, но от футбола получает удовольствие. Он безмерно любит игру – это располагает».
Бывший вратарь «Зенита» Андрей Лунев опроверг слова Семака: «Это ложь, неправда»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Не удивлён, если от РБ Спорт(источник указан) - это самое дурацкое издание
80% звонков депутата про лабубу, ветеранам с набросами и так далее - это они. Лайфньюс в спорте. Там и журналистов нет, блогеры в духе медиалиги работают
В целом, если не умеет, ему платят за игру футбол. А в этом он всю лигу возил даже с пузом (этой весной пока не набрал кондиции, но в предыдущие так было)
Остальные аутисты и им интересен сам процесс исполнения своих знаний ))