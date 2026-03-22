Колосков о российском образовании: «Болонскую систему нам навязали, чтобы уничтожить советские традиции. Серьезнейшая стратегическая ошибка – слава богу, сейчас все это поняли»
Первый президент РФС Вячеслав Колосков отметил падение качества образования в России после введения Болонской системы.
«У нас до введения Болонской системы всегда было хорошее образование, в том числе и при советской власти. Как только ввели эту систему… Нам ее навязали, чтобы уничтожить те традиции и знания, которые были в советском образовании. Мы все хорошо знали историю и географию, а математику, может, похуже.
А сегодня члены Европарламента не могут найти на карте Иран. Возможно, и у нас кто-то не может его найти. Это немыслимые вещи. У нас в образовании была допущена серьезнейшая стратегическая ошибка. Мы многое потеряли по сравнению с советским временем, но, слава богу, остались ведущие вузы, которые не поддались этому и остались на высочайшем уровне.
Слава богу, сейчас все это поняли. А то я как-то прочитал, что в одном учебнике истории Великой Отечественной войне было уделено всего-навсего четыре часа. Что это такое? Что за история такая? Такие вещи моим поколением воспринимаются очень болезненно», – сказал Колосков.
Про вузы, вообще молчу…
В одном предложении : Советское образование и слава Богу !
Вместо Слава КПСС )
1) Какая связь между Болонской системой и способностью отыскать на карте Иран?
2) Хотелось бы услышать имена тех людей, которые попали под западное влияние и приняли в России на государственном уровне эту коварную систему.
