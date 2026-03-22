Колосков о российском образовании: «Болонскую систему нам навязали, чтобы уничтожить советские традиции. Серьезнейшая стратегическая ошибка – слава богу, сейчас все это поняли»

Вячеслав Колосков: до Болонской системы в России было хорошее образование.

Первый президент РФС Вячеслав Колосков отметил падение качества образования в России после введения Болонской системы.

«У нас до введения Болонской системы всегда было хорошее образование, в том числе и при советской власти. Как только ввели эту систему… Нам ее навязали, чтобы уничтожить те традиции и знания, которые были в советском образовании. Мы все хорошо знали историю и географию, а математику, может, похуже.

А сегодня члены Европарламента не могут найти на карте Иран. Возможно, и у нас кто-то не может его найти. Это немыслимые вещи. У нас в образовании была допущена серьезнейшая стратегическая ошибка. Мы многое потеряли по сравнению с советским временем, но, слава богу, остались ведущие вузы, которые не поддались этому и остались на высочайшем уровне.

Слава богу, сейчас все это поняли. А то я как-то прочитал, что в одном учебнике истории Великой Отечественной войне было уделено всего-навсего четыре часа. Что это такое? Что за история такая? Такие вещи моим поколением воспринимаются очень болезненно», – сказал Колосков.