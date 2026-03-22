  Колосков о российском образовании: «Болонскую систему нам навязали, чтобы уничтожить советские традиции. Серьезнейшая стратегическая ошибка – слава богу, сейчас все это поняли»
Колосков о российском образовании: «Болонскую систему нам навязали, чтобы уничтожить советские традиции. Серьезнейшая стратегическая ошибка – слава богу, сейчас все это поняли»

Вячеслав Колосков: до Болонской системы в России было хорошее образование.

Первый президент РФС Вячеслав Колосков отметил падение качества образования в России после введения Болонской системы.

«У нас до введения Болонской системы всегда было хорошее образование, в том числе и при советской власти. Как только ввели эту систему… Нам ее навязали, чтобы уничтожить те традиции и знания, которые были в советском образовании. Мы все хорошо знали историю и географию, а математику, может, похуже.

А сегодня члены Европарламента не могут найти на карте Иран. Возможно, и у нас кто-то не может его найти. Это немыслимые вещи. У нас в образовании была допущена серьезнейшая стратегическая ошибка. Мы многое потеряли по сравнению с советским временем, но, слава богу, остались ведущие вузы, которые не поддались этому и остались на высочайшем уровне.

Слава богу, сейчас все это поняли. А то я как-то прочитал, что в одном учебнике истории Великой Отечественной войне было уделено всего-навсего четыре часа. Что это такое? Что за история такая? Такие вещи моим поколением воспринимаются очень болезненно», – сказал Колосков.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
logoВячеслав Колосков
история
logoпремьер-лига Россия
Политика
logoРФС
Это та самая восхитительная система, которая взрастила людей, которые сначала понесли деньги в МММ, а потом, спустя 30 лет даже с горьким опытом финансовых пирамид относят деньги мошенникам?
Ответ Prokuror Prokurorov
Я не подсматривал, просто про МММ-это первое, что пришло в голову с ассоциацией о советском образовании)))
Ответ Prokuror Prokurorov
Комментарий скрыт
Болонскую систему ввели не для того, чтобы уничтожить советские традиции в знаниях истории и географии (ЧЕГО???), а чтобы студенту с российским дипломом легче было поехать обучаться в любом дургом ВУЗе мира. А тупеют люди не от болонской системы, а от того, что такая возможность почти пропала. Типа как с лимитом на легионеров.
Ответ Winterburn
А также для упрощения организации всяких разных научных конференций и взаимодействий профессоров и доцентов разных вузов в науке. И для проф. спорта такая система очень даже полезна была, причем именно в области фармы - была возможность вообще понимать, какие мировые тренды в части фармы, и куда всё движется
Ответ Winterburn
Комментарий удален модератором
Не хочу показаться банальным, но, блин, это советские образование дало нам поколение сверхразумов, которые банки с водой у телевизора заряжали и несли деньги в АО МММ.
Про вузы, вообще молчу…
Ответ заблокированному пользователю
Я прожил 10 лет с женой, а после развода случайно выяснилось, что она не знает, кто такой Наполеон. И я не шучу и не преувеличиваю. Закончила она какой-то платный "ВУЗ" в помещении бывшего детского садика.
Ответ Jason Kidd
10 лет вроде бы историю Францию не затрагивали, а тут как-то так получилось.
А сколько раз во время этой речи про чуждое нам образование Вячеслав Иванович использовал неопределённый артикль "мля"?
Ответ Hedinsei
Тут все ещё безумнее !
В одном предложении : Советское образование и слава Богу !
Вместо Слава КПСС )
Два вопроса.
1) Какая связь между Болонской системой и способностью отыскать на карте Иран?
2) Хотелось бы услышать имена тех людей, которые попали под западное влияние и приняли в России на государственном уровне эту коварную систему.
нас опять надули? та что такое?
В СССР с 4 по 11 класс учили Английскому по Вонку - потом 5 лет институт и эти люди не могли кофе заказать в кафе и сказать в настоящем времени что они делают с ing ))))))
Ответ T622222
В СССР было 10 классов
Ответ ivaaa
В 1991 г. я окончил 11 класс
А решение об этом нововведении принимали люди без фамилий ? <Мы> которые?И кто ж их назначал-то? А голосовал в парламенте?
Дело, конечно же, в болонской система, а не в тех, кто сидит наверху и такое рассказывает.

Конечно.
Когда они уже все повымирают
Ответ Gardarike
Скоро, но успеют как "ходячие мертвецы" покусать молодежь. Очень стараются это делать
Ответ Gardarike
Да мне кажется это не поможет, тем кому 40, навалом продолжателей безумства и тупости, про коварный запад и это все они нам навязали, но сейчас то уже все хорошо, государство все дало нам и скоро вообще начнётся
