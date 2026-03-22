«Раз не удается взять три очка, нужно уметь сохранить одно». Артига о 0:0 «Рубина» с «Крыльями»

Артига: раз не удается взять три очка, нужно уметь сохранить одно.

Главный тренер «Рубина » Франк Артига высказался о ничьей с «Крыльями Советов» (0:0) в 22-м туре Мир РПЛ .

«Конечно, мы хотели победить. Рассчитывали забить голы. К сожалению, не удалось взять три очка. Не удалось ни нам, ни сопернику показать зрелищной игры. Результат в целом получился справедливым.

Игра протекала в размеренном темпе. Заменами пытались склонить чашу весов в свою сторону. К сожалению, этого не получилось. Раз не удается взять три очка, нужно уметь сохранить одно», – сказал Артига.