«Раз не удается взять три очка, нужно уметь сохранить одно». Артига о 0:0 «Рубина» с «Крыльями»
Артига: раз не удается взять три очка, нужно уметь сохранить одно.
Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался о ничьей с «Крыльями Советов» (0:0) в 22-м туре Мир РПЛ.
«Конечно, мы хотели победить. Рассчитывали забить голы. К сожалению, не удалось взять три очка. Не удалось ни нам, ни сопернику показать зрелищной игры. Результат в целом получился справедливым.
Игра протекала в размеренном темпе. Заменами пытались склонить чашу весов в свою сторону. К сожалению, этого не получилось. Раз не удается взять три очка, нужно уметь сохранить одно», – сказал Артига.
Кто выиграет ЛЧ?45051 голос
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Сохранить очко это всегда важно
К сожалению квадраты не помогли
За вас и за моё очко (с)
Ваше очко ушло в зрительный зал
