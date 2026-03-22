Дивеев о конфликте в ЦСКА: «Мойзес не может кого-то оскорбить, послать – в шуточной форме, возможно. Не знаю, что было у них с Челестини»
Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о конфликте Мойзеса Барбозы с главным тренером ЦСКА Фабио Челестини.
После перепалки с тренером Мойзес был лишен возможности тренироваться с основной командой и не попал в заявку на субботний матч с «Динамо» Махачкала (3:1).
«Я не знаю суть конфликта Мойзеса и Челестини, не знаю, что там было. Но знаю, что Мойзес не может кого-то оскорбить, послать. Возможно, в шуточной форме, но так можем мы все. Это футбольный мир: Соболев может послать меня, а я могу его – это нормально.
Мойза – очень хороший парень и футболист. Он же говорил: «Я русская машина». Для меня он очень сильный игрок», – сказал Дивеев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
Я очень сомневаюсь, что Фабио мог что-то сказать М при команде. Это исключительно совковый подход орать при остальных