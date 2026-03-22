  • Дивеев о конфликте в ЦСКА: «Мойзес не может кого-то оскорбить, послать – в шуточной форме, возможно. Не знаю, что было у них с Челестини»
23

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о конфликте Мойзеса Барбозы с главным тренером ЦСКА Фабио Челестини.

После перепалки с тренером Мойзес был лишен возможности тренироваться с основной командой и не попал в заявку на субботний матч с «Динамо» Махачкала (3:1).

«Я не знаю суть конфликта Мойзеса и Челестини, не знаю, что там было. Но знаю, что Мойзес не может кого-то оскорбить, послать. Возможно, в шуточной форме, но так можем мы все. Это футбольный мир: Соболев может послать меня, а я могу его – это нормально.

Мойза – очень хороший парень и футболист. Он же говорил: «Я русская машина». Для меня он очень сильный игрок», – сказал Дивеев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
23 комментария
Мне кажется, что надо ещё Роше позвонить, чтобы он рассказал, что произошло в раздевалке ЦСКА на этой неделе. Либо сразу Вагнеру и Жо, вдруг им тоже есть что сказать по этому конфликту.
Ответ Камбоджа Иванов
Кейсуке Хонда и Иржи Ярошик знают правду
Мойзес ещё года 4 может играть на топ-уровне для РПЛ, если уйдет в Зенит/Краснодар/Динамо то конечно ЦСКА и в обороне потеряет и конкурента усилит. Так что Бабаеву надо мирить Мойзеса и Челестини, без вариантов.
Дивей нарвится всё больше и больше. Никакого негатива от нет. Походу вообще классный парняга. Как игрок, понятно, топчик по нашим меркам. а вот именно как парень походу хорош!
Ответ Твердый знак
так и есть, и ушел из ЦСКА без негатива, и к нам пришел на отличном вайбе. приятный человек и защитник хороший + видно, что лидерскими качествами обладает. сегодня в перерыве матча у него вью брали, он выгораживал Мантуана, который гол привез.
Ответ Твердый знак
начинается с малого, сначала бывший одноклубник осыпает Барбозу комплиментами... а там глядишь и скаутская служба Зенита подтянется
Соболева посылает вся страна, и это нормально
Зря он себя сравнил с русским автопромом
Вот если Дивеев не знает, то чего болтает то? Про зенит пусть и говорит
Дивей тут в кучу собрал всё на свете. Но то, что Мойзес получил вторую карточку на ровном месте, когда команда могла переломить игру, это, конечно, его большой косяк. Вероятно, это могло всплыть в раздевалке. НО
Я очень сомневаюсь, что Фабио мог что-то сказать М при команде. Это исключительно совковый подход орать при остальных
Ответ Billy Jean
Не могла она уже переломить. Мойзес это понял, поэтому и опустил руки. Надоело дурачком выглядеть. И высказал он, а не Фабио.
Рекомендуем
Главные новости
Вратарь «Динамо» Расулов об отключении интернета в Москве: «Сколько надо, столько и проживем. Я из Дагестана, у нас там в городе в принципе сотовая связь не работает. Привычная история»
17 минут назад
Гендиректор «Газпром-Медиа» Жаров: «Мы на финальной стадии приобретения прав на ЧМ-2030. ЧМ – главный приоритет, он гарантированно собирает аудиторию и экономически состоятелен»
30 минут назад
Орлов о падении Соболева в штрафной «Динамо»: «Неслучайно его дельфином называют. Брака у Александра многовато, но в старании не откажешь – для российского футбола такая игра подходит»
31 минуту назад
Судья Мунуэра Монтеро – Арбелоа об удалении Вальверде: «Его единственное намерение – сзади сбить соперника с ног с чрезмерной силой. Он не играет в мяч»
44 минуты назад
Гризманн летом уйдет из «Атлетико» в «Орландо Сити». Форвард согласовал 2-летний контракт с клубом МЛС
45 минут назад
Сотрудник «Зенита» Буллен о задержании в Англии 2024-м: «Спрашивали о России: «Отвечайте, или отправитесь в тюрьму». Забрали всю одежду, не давали позвонить, воды вынесли миллилитров 20»
сегодня, 08:52
«Реал» обжалует дисквалификацию Вальверде. Хавбеку грозит бан на 2 матча за «удар ногой с применением чрезмерной силы без возможности сыграть в мяч»
сегодня, 08:34
Бубнов о победе «Зенита» над «Динамо»: «Лидер, играя с середняком, без особых проблем заработал 3 очка и продолжает погоню за «Краснодаром» в борьбе за чемпионство»
сегодня, 08:18
«Барселона» первой вышла в ЛЧ-2026/27. Команда Флика не опустится ниже 4-го места в Ла Лиге
сегодня, 08:11
Диуф об обжаловании победы Марокко в Кубке Африки: «Сенегал доверяет CAS. Мы законные чемпионы – выиграли на поле, и это главное»
сегодня, 06:41
Ко всем новостям
Последние новости
Трансфер Пепи в «Фулхэм» за 36+4 млн евро сорвался. ПСВ рассматривал Угальде как замену американцу
12 минут назад
Актриса Экспосито, которой приписывают роман с Мбаппе, в VIP-ложе «Бернабеу» смотрела дерби «Реала» и «Атлетико»
59 минут назадФото
«ВАР субъективен и неидеален. Худшее нововведение в футболе». Стивен Уорнок о видеоповторах
сегодня, 07:58
Тарханов о Кордобе: «Может претендовать на звание лучшего форварда в истории ЧР. Кержаков, Аршавин, Павлюченко ему не уступают»
сегодня, 07:42
«Евсеев — босс и в бытовых вопросах, и на поле. Прямолинейный человек». Глушков о тренере «Махачкалы»
сегодня, 07:24
Мостовой о «Спартаке» и 2:0 с «Оренбургом»: «Могли еще забить – контролировали игру, были хорошие контратаки»
сегодня, 07:01
Андрей Аршавин: «Для ЦСКА лучше, чтобы Мойзес извинился и они с Челестини пожали руки. Армейцы с бразильцем и без — разные команды»
сегодня, 06:21
Де Рон – рекордсмен по матчам (436) за «Аталанту». Хавбек обогнал Беллини
сегодня, 05:57
Руденко о «Локо»: «Будем бороться за самые высокие места»
сегодня, 05:44
Вратарь «Акрона» Тереховский об 1:5 от «Локо»: «Мир не рухнул. Когда выручал, Дзюба говорил, что я молодец»
сегодня, 05:17
Рекомендуем