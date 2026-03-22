Гусев об 1:3 с «Зенитом»: «Динамо» не выглядело слабо. Сделали две ошибки в обороне, во 2-м тайме подходов позиционных у нас было больше, пытались отыграться и получили третий»

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев не считает, что команда выглядела слабее «Зенита» в матче 22-го тура Мир РПЛ (1:3). 

После зимней паузы вы играли в классный футбол. Что пошло не так в прошедшем матче?

– Команда не выглядела слабо, две ошибки в первом тайме – два гола «Зенита», они нас наказали. Противодействие было, иногда у нас было преимущество. Во втором тайме подходов позиционных у нас было больше. С такими командами первыми пропускать плохо – тяжело отыграться. Мы можем играть лучше.

В старте вышел молодой Маринкин. Чем руководствовались?

– Считаете, Маринкин уступил кому‑то в центре поля? Он абсолютно ни в чем не уступал Барриосу и Венделу, так уверенно сыграть в 17 лет не каждому дано. У него есть качества, он может играть на таком уровне. Уверен, у него большое будущее, он провел хороший матч.

Отсутствие Рубенса сказалось? Как будто мало отборов было.

– Рубенс – структурный игрок в нашей схеме, но дело не в этом. Мы первый гол пропустили после того, как игрок «Зенита» сделал 4-5 касаний на месте, а мы не оказали давления. В перерыве просили играть плотнее, постоянно быть «на ноге». Неправильно стали действовать в первом тайме – надо было встречать повыше, идти в давление, более агрессивнее играть против индивидуально сильных футболистов. Не считаю, что мы сильно просели или уступили. Сделали две ошибки в обороне, во втором тайме пытались отыграться и получили третий гол.

Что было в записке для Фомина?

– Меняли структуру игры, в записке были указания по позициям, изменения, связанные с заменами, – сказал Гусев. 

Интересное наблюдение
Всё, кто проигрывает Зениту, говорят, что хорошо играли, что Зенит ничего не создал. Что с ними не так?
Юбилейный синдром. Проще кричать, что у более сильного соперника все куплено
ну этот вроде в адеквате, и такого не говорил. про второй тайм он прав — после 2:1 Зенит прижался, и там они создавали больше. но в целом по матчу +/- ровная игра, если оставить за скобками судейские истории. могли крупнее выигрывать, если бы не зашуганный недельным плачем Иванов, но и пропустить 1-2 тоже могли.
А что, Динамо бежит?
Не бежит.
Передвигаясь пешком по полю, как можно рассчитывать на победу?? Позиционное нападение это так называется??
а когда получается, это называют "победили в режиме экономии"
Динамо выглядело слабо 🙃
Подходов больше было, потому что Зенит мяс отдал, уйдя в игру вторым номером. Логично, но это не стоит представлять как заслугу Динамо. Тем более что из этого не было ничего извлечено.
Тренер Динамо избрал абсолютно не правильную тактику, играть против Зенита в ветеранском темпе - бесперспективно, что и доказала игра, Игроки Зенита намного техничнее, чем игроки Динамо. С Зенитом можно успешно играть, только на повышенных скоростях.

Ну ради справедливости , после 1:2 Зенит отдал инициативу и мяч .
Но их никто не взял :)
Зенит сегодня на удивление был хорош , на редкость , а Динамо и вправду какое то уставшее .
Выглядели слабо, это факт! Счет по игре, это тоже факт! Подходы?! ))))) О чем ты, Гусев? )))
выглядели как оно унылое..
О чем ты Гусев? Игра отстой, совсем не бегали. Думал усну.
