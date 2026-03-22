Гусев об 1:3 с «Зенитом»: «Динамо» не выглядело слабо. Сделали две ошибки в обороне, во 2-м тайме подходов позиционных у нас было больше, пытались отыграться и получили третий»

Гусев об 1:3 с «Зенитом»: «Динамо» не выглядело слабо.

Главный тренер «Динамо » Ролан Гусев не считает, что команда выглядела слабее «Зенита» в матче 22-го тура Мир РПЛ (1:3).

– После зимней паузы вы играли в классный футбол. Что пошло не так в прошедшем матче?

– Команда не выглядела слабо, две ошибки в первом тайме – два гола «Зенита», они нас наказали. Противодействие было, иногда у нас было преимущество. Во втором тайме подходов позиционных у нас было больше. С такими командами первыми пропускать плохо – тяжело отыграться. Мы можем играть лучше.

– В старте вышел молодой Маринкин. Чем руководствовались?

– Считаете, Маринкин уступил кому‑то в центре поля? Он абсолютно ни в чем не уступал Барриосу и Венделу, так уверенно сыграть в 17 лет не каждому дано. У него есть качества, он может играть на таком уровне. Уверен, у него большое будущее, он провел хороший матч.

– Отсутствие Рубенса сказалось? Как будто мало отборов было.

– Рубенс – структурный игрок в нашей схеме, но дело не в этом. Мы первый гол пропустили после того, как игрок «Зенита » сделал 4-5 касаний на месте, а мы не оказали давления. В перерыве просили играть плотнее, постоянно быть «на ноге». Неправильно стали действовать в первом тайме – надо было встречать повыше, идти в давление, более агрессивнее играть против индивидуально сильных футболистов. Не считаю, что мы сильно просели или уступили. Сделали две ошибки в обороне, во втором тайме пытались отыграться и получили третий гол.

– Что было в записке для Фомина?

– Меняли структуру игры, в записке были указания по позициям, изменения, связанные с заменами, – сказал Гусев.