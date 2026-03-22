Тренер «Нанта» Халилходжич – болельщикам: «Освистывайте игроков, если они не борются, и поддерживайте, когда они этого достойны. Вы разочарованы, как и мы – я здесь, чтобы спасти нас от катастрофы»

Тренер «Нанта» Халилходжич – болельщикам: не бойтесь освистывать игроков.

Новый главный тренер «Нанта » Вахид Халилходжич призвал болельщиков клуба не бояться освистывать футболистов.

73-летний босниец возглавил команду до конца сезона, сменив на посту тренера Ахмеда Кантари. «Нант» проиграл 7 из 8 последних матчей Лиги 1 и идет на предпоследнем месте в таблице.

Перед матчем со «Страсбуром», который пройдет сегодня в 22:45 по московскому времени, Халилходжич обратился к болельщикам.

«Это такой же ваш клуб, как и наш. Я приехал сюда, чтобы попытаться, возможно, спасти нас от катастрофы. Это будет непросто.

[Игроки] не достойны [вашей поддержки]. Вы разочарованы, как и все мы… Поддерживайте их, если они этого заслуживают. А если они ведут себя отвратительно и не борются, освистывайте их, кричите на них. Вот как это работает», – сказал Халилходжич.