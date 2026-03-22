«Локомотив» обошел «Краснодар» по голам в сезоне РПЛ – 48 против 47. «Зенит» – 3-й с 41 мячом

«Локомотив» вышел в лидеры по количеству голов в сезоне РПЛ.

Команда Михаила Галактионова пять раз поразила ворота «Акрона » в 1-м тайме матча 22-го тура (5:1, перерыв).

Сейчас на счету железнодорожников 48 мячей, у «быков» – 47.

На третьем месте располагается «Зенит » – у них 41 гол.